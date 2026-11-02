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L’ancien entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a retrouvé les terrains d’entraînement pour aider un club des divisions inférieures dans sa Norvège natale, tout en étudiant les possibilités pour son prochain poste permanent. Âgé de 53 ans, il apporte son expertise au FCK, club de cinquième division basé à Kristiansund, après avoir manqué un retour à Old Trafford plus tôt cette année.

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La légende norvégienne entraîne le club de sa ville natale

Solskjaer partage actuellement son temps entre l’équipe première et les équipes de jeunes du FCK, club basé à Kristiansund, depuis la fin de la saison nationale. Le club local a récemment terminé neuvième sur 11 équipes de la quatrième division norvégienne, qui correspond au cinquième échelon national. Ce travail sur le terrain permet au technicien de rester actif après l’échec, en janvier, des discussions sur son retour à Manchester United.

La nomination de Carrick a mis fin aux espoirs de retour

Les dirigeants de Manchester United se sont entretenus avec leur ancien attaquant au sujet d’un retour à titre intérimaire au début de l’année, après le limogeage de Ruben Amorim. Le club a toutefois préféré confier l’équipe à son ancien adjoint Michael Carrick, qui a ensuite signé en mai un contrat permanent de deux ans. Bien qu’il prête main-forte au niveau amateur, Solskjaer reste ouvert à l’idée d’occuper un autre poste d’entraîneur au plus haut niveau, comme il l’a indiqué à TV2 Sport, qui l’interrogeait sur son avenir : « Oui, je pense que j’accepterai probablement un poste. »

Interrogé sur la possibilité de répondre un jour à un nouvel appel d’Old Trafford, il a ajouté : « Si Michael réussit pendant dix ans et décide de partir, et qu’ils me demandent de prendre l’équipe pendant deux mois, bien sûr que je ne dirais pas non. »

« J’ai passé 18-19 ans dans ce club, donc il fait partie de la famille. Mais ce n’est pas quelque chose auquel je pense. »

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Un riche palmarès avant son passage en Turquie

Le lien durable de Solskjaer avec le géant de la Premier League s’est noué au cours de ses 11 années de carrière comme joueur, entre 1996 et 2007. Il a inscrit 126 buts en 366 matches toutes compétitions confondues et remporté 12 titres majeurs, dont six championnats et l’historique triplé de 1999. Revenu en décembre 2018 pour remplacer Jose Mourinho, d’abord à titre intérimaire, il est resté près de trois ans sur le banc, jusqu’en novembre 2021. Sous sa direction, l’équipe a terminé troisième puis deuxième en championnat et atteint la finale de la Ligue Europa en 2021, perdue aux tirs au but face à Villarreal.

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Plus récemment, le Norvégien a retrouvé un poste d’entraîneur de club au Besiktas, poids lourd du football turc, avant de quitter le club en août 2025 et de reprendre ses fonctions d’observateur technique de matches pour l’UEFA deux mois plus tard.

Un retour durable sur un banc reste la priorité

Encadrer de jeunes joueurs et des amateurs à Kristiansund lui offre une activité bienvenue loin des projecteurs, mais Solskjaer devrait étudier les offres officielles au cours des prochains mois. En associant son travail d’analyse pour l’UEFA à des séances sur le terrain en Norvège, l’homme de 53 ans se tient prêt pour son prochain défi professionnel. De son côté, son ancien collègue Carrick doit désormais redresser les résultats de Manchester United sur la scène nationale.