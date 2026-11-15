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L’ancien entraîneur de Lyon et de Naples, Rudi Garcia, a révélé avoir passé deux entretiens distincts pour le poste d’entraîneur de Manchester United en 2021. Le Français avait été envisagé pour prendre les rênes de l’équipe à Old Trafford, cinq ans avant la dernière nomination en date du club, celle de Mauricio Pochettino.

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Le Français revient sur sa candidature au poste d'entraîneur intérimaire

Garcia est apparu comme un candidat à la succession d'Ole Gunnar Solskjaer lorsque les trois années du Norvégien à la tête de l'équipe ont pris fin après une lourde défaite 4-1 contre Watford en Premier League. Ce limogeage étant intervenu au milieu de la saison 2021-22, la direction de Manchester United a décidé de nommer un entraîneur intérimaire jusqu'à l'été. Garcia, 62 ans, était disponible après avoir quitté Lyon à la fin de la saison précédente, au terme de près de deux années à sa tête.

Deux entretiens avant la nomination de Rangnick

Vainqueur du doublé Ligue 1-Coupe de France avec Lille en 2011, l'entraîneur expérimenté estimait avoir de solides arguments pour prendre les commandes en Angleterre. Les dirigeants d'Old Trafford lui ont toutefois préféré Rangnick, nommé en décembre 2021 dans le cadre d'un contrat de courte durée.

Évoquant à quel point il avait été proche d'obtenir le poste, Garcia a confié à The Athletic : « Oui, j'ai passé deux entretiens pour travailler dans ce club fantastique, l'un des meilleurs clubs du monde.

« J'aimerais travailler en Angleterre et j'ai rencontré Darren Fletcher et John Murtough. Il s'agissait d'un poste d'intérimaire et ils m'ont demandé ce que je ferais une fois cette période terminée. Je leur ai répondu que je ferais tellement bien que je resterais à Manchester, mais ils ont donné le poste à Ralf. »

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Quatre entraîneurs permanents nommés après son départ

Rangnick a ensuite mené l'équipe à la sixième place du championnat durant son bref passage, avant l'arrivée d'Erik ten Hag à l'été 2022, première de quatre nominations permanentes en un peu plus de quatre ans. Le Néerlandais a finalement été remplacé par Ruben Amorim en novembre 2024, avant que l'ancien milieu de terrain Michael Carrick ne prenne les commandes plus tôt cette année.

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Après le limogeage de Carrick jeudi, le club s'est désormais tourné vers Pochettino, ancien entraîneur de Tottenham Hotspur, pour stabiliser la situation. L'Argentin prendra officiellement ses fonctions jeudi prochain, après avoir signé un contrat courant jusqu'à l'été 2029.

Une suite de carrière contrastée

De son côté, Garcia a repris du service à Al-Nassr, où il a recruté Cristiano Ronaldo après le départ de l'attaquant d'Old Trafford, avant d'être limogé en avril 2023, moins d'une saison après son arrivée. Il a pris les rênes de Naples trois mois plus tard, mais a été licencié après 12 matches de la saison 2023-24 de Serie A. Plus récemment, il a mené la Belgique jusqu'aux quarts de finale de la Coupe du monde cet été, avant de quitter ses fonctions après l'élimination de l'équipe par l'Espagne, future championne.