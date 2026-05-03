L’ancien entraîneur de l’Ajax est pressenti pour prendre la succession d’Anthony Correia à la tête du Telstar

Toujours en lutte pour son maintien en Eredivisie, le club de Velsen-Zuid doit néanmoins déjà préparer la saison prochaine. En effet, l’entraîneur Anthony Correia ne sera plus à la tête de l’équipe l’année prochaine.

L’entraîneur, qui vit une première saison remarquée dans l’élite, rejoindra le FC Utrecht l’été prochain pour succéder à Ron Jans. Ce dernier, entraîneur expérimenté, prendra sa retraite à l’âge de 67 ans.

Avant son arrivée chez les « White Lions », l’entraîneur portugais a passé quatre saisons à Katwijk, en deuxième division, remportant deux titres qui lui ont ouvert les portes du football professionnel.

Selon le Haarlemse Dagblad, les « Witte Leeuwen » pourraient de nouveau puiser dans le deuxième échelon pour lui trouver un successeur. Chris de Graaf (39 ans), actuellement au SV Spakenburg, est sérieusement envisagé, mais il doit encore obtenir son diplôme d’entraîneur.

Selon le Haarlems Dagblad, Thomas Duivenvoorden serait le candidat idéal, mais l’actuel adjoint du De Graafschap devrait être nommé entraîneur principal à Doetinchem la saison prochaine.

La direction possède toutefois d’autres pistes. « Alex Pastoor aurait déjà été contacté, et il en irait peut-être de même pour Marcel Keizer, qui a déjà entraîné Telstar de 2012 à 2014 », selon les informations locales.

Âgé de 57 ans, il est sans club depuis son départ de l’Ajax, où il avait commencé la saison comme adjoint de John Heitinga. « Keizer est connu pour aimer entraîner au plus haut niveau, mais il préfère travailler un peu dans l’ombre ; cela pourrait donc convenir à Telstar. »