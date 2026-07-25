Borja Jiménez, ancien entraîneur de Leganés, a affirmé que l'Ivoirien Yan Diomandé, la star de Leipzig, possédait un talent inné et était fin prêt à rejoindre un grand club.

Jiménez, tout comme le joueur Enric Franquesa, a vécu l'explosion du talent de Diomandé lors de son passage à Leganés durant la saison 2024-2025.

Bien qu'il n'ait que 19 ans, Diomandé est passé du statut de joueur estimé à une valeur marchande de 1,5 million d'euros à celui d'un joueur évalué à près de 90 millions, et son nom est actuellement associé à un transfert vers le Real Madrid.

Jiménez a ajouté, dans des déclarations relayées par le journal Sport : « Bien sûr que Diomandé est prêt à rejoindre un grand club, il le prouve semaine après semaine en championnat allemand. »

Il a poursuivi : « Diomandé possède l'art du dribble et de la sortie de balle même dans les situations les plus difficiles. C'est un joueur vraiment à part, et il me rappelle à bien des égards la star du Barça, Lamine Yamal. »

Il a souligné : « La première impression qu'il m'a laissée était tout simplement bluffante. C'était lors d'un match contre l'équipe réserve durant la dernière trêve internationale de mars 2025. Nous ne lui avons accordé que 45 minutes parce qu'il faisait ce qu'il voulait sur le terrain, et il a même inscrit un but. »

Il a insisté : « Nous craignions qu'il ne se blesse. Il possédait une capacité étonnante à changer constamment de direction et à dribbler des joueurs de première division comme si c'était d'une facilité déconcertante. Son impact a été énorme, il répétait ses efforts sans cesse et dispose d'une grande puissance physique. Il nous a beaucoup surpris, je n'avais jamais rien vu de tel. »

De son côté, Enric Franquesa, son ancien coéquipier à Leganés, a déclaré : « C'était un joueur qui m'a beaucoup surpris. Sa maturité et son audace sont apparues dès le premier jour où il s'est entraîné avec nous. »

Il a fait remarquer : « Dès le premier instant, nous avons senti qu'il s'agissait d'un joueur à part. Ce dont je me souviens le plus, ce sont les commentaires de mes coéquipiers lorsqu'il est monté en équipe première. Tout le monde s'est mis à dire : ce gamin doit jouer. »

Il a souligné : « Il finira dans l'un des meilleurs clubs d'Europe. Il a toutes les qualités requises. Ce qu'il est le plus difficile de trouver dans le football d'aujourd'hui, c'est la capacité à exceller dans les duels individuels, et il possède cet atout. C'est ce qui lui ouvrira les portes de n'importe quel grand club. »