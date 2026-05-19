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L’ancien entraîneur de Cristiano Ronaldo livre son analyse sur Koora : la grandeur du joueur repose sur trois piliers essentiels

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Dan Gaspar dévoile les spécificités du poste de « Don »

L’Américain Dan Gaspar, ancien entraîneur adjoint de l’équipe nationale portugaise, salue la « professionnalisme exceptionnel » de Cristiano Ronaldo, le capitaine des Lions.

Gaspar, qui fut l’adjoint de Carlos Queiroz puis entraîneur des gardiens de l’équipe nationale en 2009, a notamment dirigé Ronaldo, aujourd’hui star du club saoudien Al-Nassr, lors de la Coupe du monde 2010.

Dans une interview accordée à Koora et à paraître prochainement, Gaspar a affirmé : « La grandeur de Cristiano Ronaldo ne tient pas seulement à son talent, mais aussi à sa discipline et à son obsession de progresser. »

L’entraîneur, qui possède également la nationalité portugaise, a ajouté : « Les gens voient les buts et les titres, mais ils ne perçoivent pas le professionnalisme au quotidien, les rituels de récupération, l’esprit de compétition et le souci du moindre détail. »

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L’actuel coach des gardiens du Ghana conclut : « Les grands joueurs ne se distinguent pas seulement par leur motivation les grands jours, mais par leur capacité à maintenir un niveau mondial au quotidien. »

Il conclut son analyse en affirmant : « Cristiano s’investit à 100 % chaque jour, corps et âme. Cette combinaison est rare, voire unique. C’est un être humain et un professionnel exceptionnel, un guerrier complet. »

Cristiano Ronaldo a été sélectionné ce mardi dans l’équipe du Portugal pour la Coupe du monde 2026, qu’il disputera pour la sixième fois, un record.

Le « Don » est également en lice pour conquérir ses premiers titres officiels avec Al-Nassr jeudi prochain, à condition que son équipe batte Al-Dhamk lors de la dernière journée du championnat professionnel saoudien Roshen.

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