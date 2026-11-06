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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
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L'ancien entraîneur d'Al-Nassr : Ronaldo s'est trompé sur la date de sa retraite et n'a aucun remplaçant

C. Ronaldo
Al Nasr FC
Portugal
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

La star portugaise fait l'objet de critiques

Le Portugais Hélder Cristóvão, ancien entraîneur du club d'Al-Nassr, a critiqué le moment choisi par son compatriote Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe, pour prendre sa retraite internationale.

Ronaldo a annoncé hier jeudi sa retraite du football international, après une longue carrière historique étalée sur 23 ans, qui l'a vu être sacré champion d'Europe en 2016, ainsi que vainqueur de la Ligue des nations en 2019 et 2025.

Cristóvão a commenté la chose, dans des déclarations au journal saoudien « Arriyadiyah », où il a affirmé que « Don » aurait dû prendre sa retraite directement après la fin de la Coupe du monde 2026, sans attendre davantage.

L'ancien entraîneur d'Al-Nassr a dirigé ses critiques vers la Fédération portugaise de football elle-même, affirmant qu'il lui revenait d'organiser cette décision.

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Il a ajouté : « Ronaldo a beaucoup apporté à la sélection de son pays, il a porté le brassard de capitaine pendant de longues années et a laissé une empreinte exceptionnelle sur le plan de la performance et des accomplissements. Sa mentalité professionnelle a été le secret le plus marquant derrière sa supériorité et sa longévité au sommet du football mondial. »

Il a poursuivi : « Ronaldo a tout rendu différent, et je ne pense pas que quiconque sera capable d'approcher son niveau pendant de longues années. Il possède une mentalité exceptionnelle qui a fait de lui un joueur différent du reste des stars de sa génération. »

Par ailleurs, Cristóvão a affirmé qu'aucun joueur n'est capable de reproduire le parcours de Ronaldo, déclarant : « Beaucoup de grandes stars ont pris leur retraite par le passé, et le football a continué. Une nouvelle génération arrive. »

L'entraîneur portugais a ensuite nuancé son propos, en concluant : « Mais Cristiano Ronaldo ne se reproduira pas, il est unique dans l'histoire. »

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