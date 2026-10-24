Partager Suivez GOAL sur Google

L’ancien directeur sportif d’Arsenal, Edu, fait un retour inattendu dans le football anglais après avoir accepté de conseiller Northampton Town, club de quatrième division, à la suite de son récent départ de Nottingham Forest. Le dirigeant brésilien rejoint le club de League Two peu après la finalisation de son rachat par un consortium dont fait partie son compatriote Alexandre Pato.

Publicité

Un dirigeant brésilien rejoint un club de quatrième division

Edu occupera un rôle de conseiller principal auprès de Northampton pour aider son nouveau groupe de propriétaires à définir sa stratégie, après son départ acrimonieux du City Ground en septembre. Après avoir quitté son poste à l’Emirates Stadium en 2024 pour devenir directeur mondial du football de Forest, le Brésilien a connu une période mouvementée dans les Midlands de l’Est. Depuis son départ, il a également intégré le conseil d’administration du Levski Sofia, champion de Bulgarie.

Un départ amer de Forest avant ce nouveau poste

Avant que son départ de Forest ne soit finalisé après des mois de négociations, un peu plus d’un an après sa prise de fonctions, l’ancien milieu de terrain avait reçu en mars la consigne du propriétaire Evangelos Marinakis de ne plus se rendre au stade ni au centre d’entraînement, celui-ci étant mécontent de son travail.

Son arrivée à Sixfields s’est faite grâce à un lien personnel avec la nouvelle direction de Northampton, qui a récemment finalisé un rachat auquel a participé Pato, ancien attaquant de l’AC Milan et de Chelsea.

Lors d’une réunion publique jeudi, le coprésident de Northampton, Joao Xavier, a confirmé l’accord et expliqué comment cette relation s’était nouée lorsque Edu travaillait à Nottingham : « Nous sommes très fiers d’avoir Alex [Pato] avec nous, et Edu aussi. »

Publicité Publicité

Le coprésident précise les contours d’un rôle de conseiller à temps partiel

Plutôt que de superviser au quotidien le recrutement à Sixfields, l’ancien responsable des transferts d’Arsenal apportera des conseils stratégiques à la direction lorsque celle-ci en aura besoin, en parallèle de ses engagements en Bulgarie.

Related Topics

Précisant les responsabilités exactes de l’homme de 48 ans au sein du club de quatrième division lors de la réunion de jeudi, Xavier a poursuivi : « Nous sommes devenus amis lorsqu’il occupait un poste à Nottingham Forest, et je lui ai demandé de m’aider à mieux connaître le football anglais. »

« Edu est conseiller principal de l’un de nos partenaires. Il conseille le Levski Sofia et nous conseille ici aussi, en nous aidant à aborder les questions sportives du club. Pas au quotidien, seulement quand nous le sollicitons et avons besoin de lui. »

Publicité

Northampton, en difficulté, vise un rebond immédiat

Northampton espère que l’arrivée de ses nouveaux membres brésiliens de renom provoquera un rebond immédiat, après que seulement deux victoires en 10 matches de championnat l’ont laissé à la 23e place de League Two. Pour son premier match à domicile un samedi depuis le rachat auquel Pato a participé, le club vendra des produits dérivés spéciaux « Northampton X Brazil » avant la réception de Colchester United à 12 h 30. Une victoire à Sixfields pourrait permettre à Northampton de sortir de la zone de relégation de quatrième division.