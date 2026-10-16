Ramon Planes, ancien directeur sportif du Barça et du Real Betis, est revenu sur son rôle dans les arrivées d'Abdessamad Ezzalzouli et de Pedri, soulignant que le transfert de ce dernier n'avait pas été compris par beaucoup au sein du club catalan au moment de sa conclusion.

Planes s'est exprimé lors d'un entretien avec l'émission « Zona Mixta », à la veille du match entre le Betis et le Barça en Liga, qui opposera les deux derniers clubs où il a travaillé en Espagne.

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Planes avait quitté le football espagnol en 2024 pour rejoindre le club saoudien d'Al Ittihad. Après la fin de son expérience là-bas, il poursuivra sa carrière dans un autre club encore non dévoilé, et tous les indices laissent penser qu'il s'agira d'un club européen, selon le journal catalan « Sport ».

Au sujet d'Ezzalzouli, Planes a déclaré : « Abdessamad Ezzalzouli est un joueur que je connais bien, car nous avions parié sur lui à l'époque au Barça. Il reflète ma façon de voir le football, et le type de joueur sur lequel j'ai parié dans tous les clubs où j'ai travaillé, depuis mes débuts à 32 ans, et cela fait déjà longtemps. »

Planes a été un élément déterminant dans l'arrivée d'Ezzalzouli au Barça en 2021, alors qu'il occupait le poste de secrétaire technique du club.

Il avait découvert le joueur marocain lorsqu'il évoluait avec Hercules, en Segunda División B, et il voyait en lui le modèle de l'ailier classique, habile dans le dribble et les duels individuels. Il a ensuite de nouveau misé fortement sur lui des années plus tard, en le transférant au Real Betis, où il est devenu un joueur incontournable jusqu'à aujourd'hui.

« Un joueur de rue »

Planes a ajouté : « Altimira, Chadi Riad... Nous voyions un potentiel incroyable chez ces joueurs. Abdessamad Ezzalzouli était un joueur de rue, agressif, intense, irrégulier. Et quand j'ai vu ce joueur, j'ai parié sur lui pour le Barça Atlètic, en payant sa clause libératoire de 2 millions, alors qu'il ne jouait presque pas. Il a joué avec l'équipe première, nous l'avons prêté à Osasuna où il a très bien réussi, et quand j'ai signé au Betis, je le voulais à tout prix. »

Et de poursuivre : « Je me souviens de nombreuses conversations, où je lui disais qu'il arrivait dans un très grand club. C'est un garçon que peu de gens connaissent, un joueur très compétitif intérieurement. Abdessamad Ezzalzouli veut être le meilleur à son poste. Je lui ai proposé d'atteindre le niveau de Luis Diaz, et je lui envoyais des séquences vidéo de lui. »

Au sujet de Pedri, sur lequel il a parié comme il l'a fait avec Ronald Araujo, Planes a déclaré : « On ne peut pas parier sur un joueur puis le laisser tomber. Il faut parler en permanence avec le joueur et lui montrer sa confiance. Quand tu signes un joueur, tout est beau, mais ensuite les difficultés commencent. À l'époque, la direction m'a soutenu pour (le transfert de) Pedri, mais beaucoup n'ont pas compris. »

Il a ajouté : « Payer 5 millions pour un joueur qui n'avait rien joué en première division, avec La Masia qui existe, a suscité beaucoup de critiques. Cette culture n'existait pas au Barça, mais il y avait une constance absolue de ma part. »

Pedri a rejoint les Blaugrana à l'été 2020 en provenance de Las Palmas, après un accord conclu en septembre 2019.



