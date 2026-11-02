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L’ancien défenseur du Borussia Dortmund Patrick Owomoyela estime que l’ex-entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp peut ramener l’équipe d’Allemagne au sommet du football international. Après avoir joué pendant cinq saisons sous les ordres de l’homme de 59 ans au Signal Iduna Park, l’ancien latéral estime que son ex-entraîneur possède l’aura nécessaire pour provoquer un renouveau immédiat.

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Un tacticien soutenu pour relancer la sélection

Owomoyela est convaincu que Klopp peut reproduire avec l’Allemagne ses succès en club après avoir succédé à Julian Nagelsmann à la suite de l’élimination en Coupe du monde cet été. Quittant son poste de directeur mondial du football chez Red Bull, l’ancien entraîneur de Liverpool a signé en juillet un contrat de quatre ans couvrant l’Euro 2028 et la Coupe du monde 2030. Il a officiellement pris ses fonctions en août pour entamer la reconstruction de la sélection quadruple championne du monde.

Sa capacité à agir vite, un atout malgré le peu de temps disponible

Contrairement à la gestion quotidienne d’un club, le football international laisse aux sélectionneurs peu de temps à l’entraînement pour mettre en place leurs idées tactiques et évaluer les options dont ils disposent dans leur effectif.

Lors d’un point presse à Munich auquel assistait Bulinews, Owomoyela a expliqué pourquoi son ancien entraîneur est particulièrement bien placé pour surmonter ces contraintes : « Il est capable de changer les choses importantes en peu de temps, et c’est ce qui fait de lui un bon choix. J’aimerais qu’il puisse avoir les joueurs allemands chaque jour [pour s’entraîner], mais ce n’est pas le cas. Comme je l’ai dit, il est capable d’avoir un effet immédiat et de définir clairement ce qu’il faut faire. »

« Aujourd’hui plus qu’avant, sa réputation aide les joueurs à croire ce qu’il dit. Tout cela convient bien à un entraîneur qui dispose de moins de temps, mais qui peut faire bouger les choses. Il suffit de trouver les bonnes personnes. Il a utilisé beaucoup de joueurs [lors de sa première période en sélection] et ce sera encore le cas à l’avenir. »

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Une intensité sans relâche au cœur de ses méthodes

Owomoyela a connu les méthodes de Klopp au Borussia Dortmund entre 2008 et 2013, remportant deux titres de Bundesliga et la DFB-Pokal. Évoquant la manière dont le technicien associait liberté dans le vestiaire et exigences physiques incessantes, le natif de Hambourg a ajouté : « C’était un entraîneur qui nous poussait à travailler dur, mais aussi à prendre du plaisir. Il semblait toujours s’amuser. Même s’il nous en demandait beaucoup, il nous laissait aussi nous amuser. »

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« C’était lui qui parlait le plus fort dans les vestiaires, alors il nous laissait ce genre de liberté. Mais il fallait le confirmer sur le terrain en travaillant dur et en faisant ce qu’il demandait. Il savait créer des images. Il permettait de comprendre très facilement où il voulait nous emmener et ce qu’il voulait que nous fassions. C’était comme un film dans votre tête. Cette capacité à vous motiver pour faire ce que vous devez faire, c’est ce qui le place au-dessus de beaucoup d’autres. Il voulait que nous pratiquions le football le plus intense possible. »

« Il fallait chasser, chasser, chasser, toujours chasser. Si vous récupériez le ballon, il fallait courir vers l’adversaire aussi vite et aussi fort que possible. Si [l’adversaire] récupérait le ballon, il fallait repartir à sa conquête. Il lançait aussi des défis : si nous parcourions 120 kilomètres [en équipe] une semaine, la suivante, il disait de viser 124 [kilomètres]. Nous croyions ce qu’il disait. Même lorsque nous perdions des matches et des derbies, il disait que ce n’était pas grave parce qu’il estimait que nous allions dans la bonne direction. »

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Des résultats contrastés pour ses premiers matches

Klopp a connu des débuts mesurés lors de ses quatre premières rencontres de Ligue des nations de l’UEFA, avec une victoire, deux matches nuls et une défaite, trois buts inscrits et deux encaissés. Après un nul 1-1 aux Pays-Bas et une surprenante défaite 1-0 à domicile contre la Grèce en septembre, l’Allemagne a battu la Serbie 2-0 le 1er octobre avant de faire match nul 0-0 en Grèce trois jours plus tard. L’entraîneur de 59 ans cherchera désormais à confirmer lors de la fenêtre internationale de novembre.