L’ancien défenseur de Wolverhampton et de l’Angleterre, Conor Coady, annonce sa retraite du football à 33 ans

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Conor Coady a annoncé sa retraite du football professionnel à 33 ans, mettant fin à une carrière de 15 ans. L’ancien défenseur de l’Angleterre, qui a disputé 317 matches avec Wolverhampton, a annoncé la nouvelle vendredi matin, au lendemain de sa confirmation comme coanimateur d’un nouveau podcast et d’une émission sur YouTube. Il exerçait également comme entraîneur à Liverpool, son club de cœur depuis l’enfance.

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Coady annonce sa retraite dans une publication sur Instagram

Coady met un terme à sa carrière de joueur à 33 ans. Il a annoncé la nouvelle vendredi matin dans une publication sur Instagram. Le défenseur a accompagné son annonce de ces mots : « J’ai vécu mon rêve. Éternellement reconnaissant. Merci. »

Comme le rapporte Sky Sports, Coady était sans club depuis son départ de Wrexham le 31 août, après la résiliation de son contrat d’un commun accord. Son dernier match remonte au 2 mai : il avait disputé 61 minutes lors d’une défaite 3-1 contre Swansea pendant son prêt à Charlton.

Plus de 300 matches avec Wolves et 10 sélections avec l’Angleterre

Formé à Liverpool, Coady a ensuite porté les couleurs de Sheffield United, Huddersfield, Wolves, Everton, Leicester, Wrexham et Charlton au cours d’une carrière de 15 ans. Il a passé plus de la moitié de cette période à Molineux, disputant 317 matches avec Wolves toutes compétitions confondues.

Après avoir remporté le titre en Championship en 2017-2018, Coady n’a manqué qu’un seul match de Premier League lors des quatre saisons suivantes avec Wolves. Il a également obtenu 10 sélections avec l’équipe première d’Angleterre entre 2020 et 2022 et figurait dans les groupes retenus pour l’Euro 2020 et la Coupe du monde 2022, sans toutefois jouer dans l’un ou l’autre de ces tournois.

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Coady revient à Liverpool pour entraîner les moins de 21 ans

Après avoir entraîné les équipes d’Angleterre des moins de 19 ans et des moins de 21 ans plus tôt cette année, Coady a révélé en septembre qu’il était revenu à Liverpool. « J’essaie de rester occupé, a-t-il confié à BBC Radio 5 Live Sport. J’ai la chance de pouvoir rejoindre l’équipe des moins de 21 ans de Liverpool. J’ai été formé là-bas. Je participe un peu à l’entraînement des garçons, et c’est formidable. »

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« Les gars de Liverpool sont formidables avec moi. Les joueurs, mais aussi Jay Spearing et Rob Page, qui m’ont donné l’occasion de venir, de m’inspirer un peu de leur travail, d’être au bureau avant l’entraînement et de voir comment ils préparent une séance. S’ils ont besoin de compléter l’effectif, je participerai et j’en profiterai aussi pour garder la forme. Voilà ce que je fais en ce moment. »

Quelle est la suite pour Coady ?

Son travail auprès des jeunes de Liverpool offre à Coady une voie vers une carrière d’entraîneur, mais il fait également ses premiers pas dans les médias.

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Il a été annoncé jeudi qu’il coanimera « The Football Dugout », un nouveau podcast hebdomadaire également diffusé sur YouTube, aux côtés de Mark Chapman, présentateur de football sur Sky Sports.