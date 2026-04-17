Selon David Ornstein de The Athletic, Tottenham Hotspur serait en pole position pour recruter Marcos Senesi,qui sera libre de tout contrat cet été.

Gaucher polyvalent et bientôt libre de tout contrat, il attire l’attention de nombreux clubs, tant en Angleterre qu’à l’étranger. Selon le journaliste, les Spurs seraient actuellement en pole position pour obtenir sa signature.

Toutefois, un éventuel transfert est soumis à une condition cruciale : les Spurs doivent se maintenir en Premier League. Engagé dans une lutte historique contre la relégation, le club londonien occupe actuellement la zone de danger.

Actuellement 18e, l’équipe de Roberto De Zerbi, déjà troisième entraîneur de la saison, pointe à deux points du premier non-relégable, West Ham United.

Si le club londonien réussit à se maintenir, Senesi pourrait être la première des deux recrues ciblées par De Zerbi. Andy Robertson, l’actuel arrière gauche de Liverpool, pourrait également rejoindre le nord de Londres en tant que joueur libre, mais là encore, à condition que les Spurs conservent leur place en Premier League.

D’autres clubs sont néanmoins toujours sur les rangs pour le défenseur, qui avait quitté Feyenoord pour Bournemouth à l’été 2022, contre un chèque de 15 millions d’euros.

Outre Senesi, l’entraîneur Andoni Iraola devrait également quitter l’actuel onzième du championnat, courtisé par l’Athletic Bilbao.