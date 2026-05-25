L’ancien défenseur de Feyenoord Marcos Senesi a trouvé un accord et s’offre un transfert éclatant

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Matteo Moretto, Marcos Senesi s’engagera avec Tottenham Hotspur pour les quatre prochaines saisons.

Le défenseur de 29 ans arrive libre en provenance de l'AFC Bournemouth, et les Spurs s'apprêtent à officialiser l'accord verbal conclu avec le joueur.

Selon Moretto, Tottenham a devancé plusieurs grands clubs européens, dont Liverpool, qui avait approché le joueur ces dernières semaines.

Cette issue n’est guère surprenante, l’entraîneur Arne Slot ayant déjà travaillé avec l’Argentin. Feyenoord l’avait cédé aux Cherries en 2022 contre un chèque de 15 millions d’euros.

En Premier League, le gaucher n’a cessé de progresser et compte désormais trois sélections avec l’Argentine.

Dimanche, son compteur à Bournemouth s’est arrêté à 128 matchs officiels, au cours desquels il a inscrit six buts et délivré dix passes décisives.

Chez les Spurs, il évoluera aux côtés des internationaux néerlandais Micky van de Ven et Xavi Simons, et pourrait former une charnière centrale avec son compatriote Cristian Romero.