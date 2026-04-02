L'ancien défenseur d'Al-Hilal déclenche une lutte à trois dans le championnat Roshen

Selon des informations parues dans la presse, une lutte acharnée oppose actuellement trois clubs de premier plan de la Ligue professionnelle Roshen pour s'adjuger les services d'un ancien défenseur du club Al-Hilal lors du prochain mercato estival, dans le cadre d'un transfert défensif de premier plan.

Les clubs de la Ligue professionnelle Roshen cherchent à renforcer leurs effectifs lors du prochain mercato estival en recrutant des joueurs de talent capables de faire la différence dans la course aux titres, alors que la concurrence s'intensifie entre les équipes pour s'adjuger les meilleurs talents, en particulier les joueurs dotés d'une grande expérience comme les anciens défenseurs d'Al-Hilal.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », Mutaib Al-Mufarrij, défenseur actuel du Taawoun et ancien joueur du Hilal, suscite l'intérêt de trois clubs de la Ligue professionnelle Roshen, en vue de son recrutement lors du prochain mercato estival.

Lire aussi... Koulibaly : « C'est Bono qui m'a annoncé la surprise du sacre du Maroc... et je savais que Benzema allait venir »

Lire aussi... Cancelo fait une révélation : « Je suis venu à Al-Hilal uniquement pour Jesus... et Neymar est un joyau précieux »

Le journal précise que les clubs intéressés par le joueur sont respectivement Al-Ittifaq, Al-Ittihad et Al-Ahli, dans le cadre d’une transaction qui devrait donner lieu à une forte concurrence, sous le regard attentif du public et des médias, compte tenu du niveau exceptionnel et de la grande expérience dont fait preuve Al-Mufarrij en défense.

Les rapports ajoutent que chaque club évalue ses capacités financières et techniques pour recruter le joueur, tout en suivant de près ses performances avec Al-Taawoun, où il est considéré comme l’un des piliers sur lesquels l’équipe s’appuie actuellement en défense.

Le contrat de Motaeb Al-Mufarraj avec « Al-Sukari » doit prendre fin en juin prochain, ce qui signifie qu'il partira libre de tout engagement.