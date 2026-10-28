L’ancien capitaine de Tottenham Hugo Lloris salue Harry Kane, « un modèle », après son sacre au Ballon d’Or

Partager Suivez GOAL sur Google

L’ancien gardien de Tottenham Hotspur Hugo Lloris a rendu un vibrant hommage à son ancien coéquipier Harry Kane après que l’attaquant du Bayern Munich a remporté le Ballon d’Or 2026 à Londres, lundi soir. Après avoir partagé le même vestiaire pendant dix ans dans le nord de Londres, le vétéran français a salué le jeu complet du capitaine de l’Angleterre et sa personnalité sans prétention.

Publicité

Un champion du monde salue l'attaquant

Lloris était ravi de voir son partenaire de longue date en attaque remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du football ainsi que le trophée Gerd Muller au London Palladium le 26 octobre. Âgé de 33 ans, l'Anglais a devancé la star du Real Madrid Kylian Mbappe et le jeune joueur de Barcelone Lamine Yamal pour devenir le premier lauréat de son pays en 25 ans. Cette distinction est venue couronner une saison à 73 buts, un titre de Bundesliga et une troisième place en Coupe du monde avec l'Angleterre.

Une décennie ensemble a forgé un respect durable

Après avoir gravi les échelons de Tottenham à partir de 2009 et effectué plusieurs prêts, Kane est devenu un coéquipier régulier de Lloris en équipe première à partir de la mi-2013. Le gardien était arrivé en août 2012 et les deux joueurs sont restés coéquipiers jusqu'au départ de Kane pour le Bayern Munich en août 2023. Lloris, aujourd'hui âgé de 39 ans, a ensuite rejoint le Los Angeles FC en décembre 2023.

Interrogé par L'Equipe, l'ancien capitaine de la France a salué la progression de son ex-coéquipier dans tous les domaines : « Je suis heureux pour lui. C'est formidable de voir un ancien coéquipier remporter le Ballon d'Or, chez nous à Londres. Il possède une palette de qualités extraordinairement complète, qu'il a perfectionnée saison après saison. Aujourd'hui, il sait tout faire : jouer court, jouer long, tacler, revenir défendre, et il est sans aucun doute le meilleur joueur dans la surface de réparation. »

Un attaquant qui se distingue par son esprit d'équipe

Contrairement à de nombreuses stars de premier plan, l'attaquant n'a jamais cherché à susciter de campagnes médiatiques pour renforcer sa candidature. Cette attitude a profondément impressionné Lloris, qui l'a comparé aux précédents lauréats Ousmane Dembele et Karim Benzema.

Publicité Publicité

Évoquant la personnalité de l'attaquant et son sens du collectif, Lloris a ajouté : « Il ne cherche pas la lumière. Il doit ce Ballon d'Or à son professionnalisme sans faille et à son humilité. C'est un modèle dans notre sport.

« Le Ballon d'Or d'Ousmane Dembele avait déjà récompensé un joueur qui fait passer le collectif avant tout, tout comme celui de Karim Benzema en 2022. Harry est bien plus qu'une simple machine à marquer. »

Un match de coupe nationale avant le choc du Klassiker

Avec déjà 10 buts et sept passes décisives en 12 matches toutes compétitions confondues cette saison, Kane va rapidement reporter son attention sur le Bayern Munich. Le Bayern Munich reçoit Magdeburg mercredi soir au deuxième tour de la Coupe d'Allemagne, avec l'ambition de se qualifier sans difficulté. Après ce match de coupe en milieu de semaine, il accueillera son grand rival, le Borussia Dortmund, lors d'une affiche très attendue de la huitième journée de Bundesliga, le samedi 31 octobre.