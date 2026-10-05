L’ancien attaquant du PSV Scamacca pose les bases de la victoire contre la Turquie grâce à un superbe but

L’Italie a de nouveau battu la Turquie (3-1) en phase de groupes de la Ligue des nations. Ancien attaquant du PSV, Gianluca Scamacca a inscrit en première période son deuxième but en sélection, pour sa 25e apparition avec l’équipe nationale.

Gianluigi Donnarumma a réalisé une parade magistrale après près d’un quart d’heure de jeu sur une lourde frappe d’Ozan Kabak. Scamacca a semblé ouvrir le score dix minutes plus tard pour le pays hôte, mais le longiligne avant-centre a été signalé hors-jeu.

Scamacca a trouvé le chemin des filets peu après. Il a vu une frappe de l’intérieur de la surface finir au fond des buts via la barre. L’attaquant passé par le PSV a d’ailleurs réagi avec un sang-froid frappant à son superbe but.

Buteur, Scamacca a été remplacé dix minutes après la pause par le sélectionneur Roberto Mancini. Deux minutes plus tard, Issa Doumbia a été stoppé par le gardien turc Ugurcan Cakir. C’est pourtant la Turquie qui a marqué à l’heure de jeu : Aral Simsir a trompé Donnarumma et remis les deux équipes à égalité.

La joie de la Turquie a été de courte durée, puisque le remplaçant Riccardo Calafiori a redonné l’avantage aux Italiens d’une tête puissante. Un coup dur pour les visiteurs, qui n’ont pas pu faire grand-chose dans la phase finale du match.

L’équipe de Mancini a même porté le score à 3-1 : Francesco Pio Esposito a conclu avec maîtrise. Grâce à cette victoire, l’Italie compte sept points dans le groupe A de la Ligue des nations, soit trois de moins que le leader, la France.