Goal.com
En direct
John GuidettiIMAGO
Sam Vreeswijk

Traduit par

L’ancien attaquant du Feyenoord John Guidetti crée une grosse surprise avec son nouveau club

Mercato
J. Guidetti
Feyenoord
Manchester City
Celta Vigo
Deportivo Alaves
AIK
Rinkeby United

John Guidetti poursuit sa carrière au sein du club suédois de Rinkeby United. Le club de quatrième division l’a officialisé via ses canaux de communication officiels. L’attaquant de 33 ans a ainsi définitivement tourné le dos au football professionnel.

« Rinkeby United est fier d’annoncer une nouvelle recrue ! », a annoncé le club sur Instagram. « Un joueur expérimenté qui a brillé dans les plus grandes ligues et porté les couleurs de clubs prestigieux comme Manchester City, Feyenoord, le Celtic, le Celta de Vigo, Alavés, BP et, plus récemment, l’AIK. »

« Un international chevronné, titré dans plusieurs championnats, qui a foulé les pelouses du Camp Nou, du Bernabéu ou encore de De Kuip et qui, désormais, portera les couleurs de Rinkeby tout en résidant à Knutby. »

« Un passionné qui encourageait déjà le club depuis les tribunes et qui est désormais prêt à endosser le maillot noir et blanc. Un avant-centre redoutable dans la surface, mentalement solide, connu pour son mental de gagnant et son attitude irréprochable, sur le terrain comme en dehors. Nous vous présentons : John Guidetti ! »

Son précédent club était l’AIK Solna, où il a évolué de mi-2022 jusqu’à la fin de l’année dernière ; son contrat non prolongé l’a ensuite laissé libre. Dès novembre, il confiait à Expressen envisager de tourner le dos au football professionnel.

Prêté par Manchester City au Feyenoord Rotterdam lors de l’exercice 2011/2012, il avait rapidement conquis le cœur des supporters en inscrivant 20 buts en 23 matchs, dont plusieurs triplés face à l’Ajax, Vitesse et le FC Twente.

Il a ensuite évolué notamment au Celtic Glasgow et au Celta Vigo, mais il n'a jamais pleinement tenu ses promesses, en partie à cause de blessures à répétition.  

Publicité