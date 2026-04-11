John Guidetti poursuit sa carrière au sein du club suédois de Rinkeby United. Le club de quatrième division l’a officialisé via ses canaux de communication officiels. L’attaquant de 33 ans a ainsi définitivement tourné le dos au football professionnel.

« Rinkeby United est fier d’annoncer une nouvelle recrue ! », a annoncé le club sur Instagram. « Un joueur expérimenté qui a brillé dans les plus grandes ligues et porté les couleurs de clubs prestigieux comme Manchester City, Feyenoord, le Celtic, le Celta de Vigo, Alavés, BP et, plus récemment, l’AIK. »

« Un international chevronné, titré dans plusieurs championnats, qui a foulé les pelouses du Camp Nou, du Bernabéu ou encore de De Kuip et qui, désormais, portera les couleurs de Rinkeby tout en résidant à Knutby. »

« Un passionné qui encourageait déjà le club depuis les tribunes et qui est désormais prêt à endosser le maillot noir et blanc. Un avant-centre redoutable dans la surface, mentalement solide, connu pour son mental de gagnant et son attitude irréprochable, sur le terrain comme en dehors. Nous vous présentons : John Guidetti ! »

Son précédent club était l’AIK Solna, où il a évolué de mi-2022 jusqu’à la fin de l’année dernière ; son contrat non prolongé l’a ensuite laissé libre. Dès novembre, il confiait à Expressen envisager de tourner le dos au football professionnel.

Prêté par Manchester City au Feyenoord Rotterdam lors de l’exercice 2011/2012, il avait rapidement conquis le cœur des supporters en inscrivant 20 buts en 23 matchs, dont plusieurs triplés face à l’Ajax, Vitesse et le FC Twente.

Il a ensuite évolué notamment au Celtic Glasgow et au Celta Vigo, mais il n'a jamais pleinement tenu ses promesses, en partie à cause de blessures à répétition.