L’ancien attaquant du Feyenoord en a assez et le fait savoir : « Vale mieux que d’avoir la tête d’un mongol. »

Jhonny van Beukering (42 ans) a exprimé son ras-le-bol des remarques désobligeantes sur son physique. L’ancien attaquant du Feyenoord, double international indonésien, a répliqué avec fermeté sur Instagram après avoir reçu plusieurs messages haineux.

Né à Velp, l’ancien attaquant est surtout connu pour son bref passage sous les couleurs de Feyenoord. Entre décembre 2010 et mars 2011, il était sous contrat avec le club de Rotterdam.

Il n’a disputé que 108 minutes sous les couleurs rotterdamoises, réparties sur trois matchs officiels. On rappelle encore régulièrement à l’ancien attaquant son fameux « sprint » sous le maillot du Feyenoord.

Après avoir publié cette semaine une vidéo depuis Aruba, l’ancien buteur a essuyé plusieurs commentaires haineux : « Toujours la même silhouette que quand tu as quitté le Feyenoord, bravo. »

L’ancien buteur a aussitôt rétorqué à son détracteur : « Dégage, sosie de Hazes. » Un autre internaute a plaisanté en affirmant que Van Beukering avait été promu « double Whopper ». « Mieux vaut ça qu’avoir une tête de mongol », a répondu le buteur.

Enfin, lorsqu’on lui a demandé s’il avait « mangé » ses anciens coéquipiers, il a rétorqué : « Non, mais ta femme, oui. »

Après avoir assuré intérimement le banc de La Fama à Aruba, il sera, la saison prochaine, entraîneur principal de Veluwezoom et adjoint au GVVV en Deuxième Division.