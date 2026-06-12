Le Canada et la Bosnie-Herzégovine se sont séparés sur un score de parité (1-1). Chez les Canadiens, l’ancien attaquant de Feyenoord Cyle Larin a endossé le rôle de héros. Moins de deux minutes après son entrée en jeu, l’avant-centre a ouvert le score.

Après dix-sept minutes, le Canada s’est créé sa première occasion franche : Alistair Johnston a pris l’espace sur le côté droit pour centrer. Après une déviation du défenseur bosniaque Amar Dedic, le ballon est tombé à ras de terre aux pieds de Jonathan David, aux abords des six mètres. L’attaquant a frappé sans opposition, mais son tir manquant de conviction a été facilement repoussé par le gardien Nikola Vasilj.

Peu après, la Bosnie-Herzégovine a ouvert le score : après une faute sur Esmir Bajraktarevic (PSV), Sead Kolasinac a prolongé le coup franc au premier poteau et l’attaquant Lukic a conclu de la tête à bout portant : 0-1.

Les locaux se ruent alors vers l’égalisation. Ils repoussent les Bosniaques et se montrent menaçants par Tani Oluwaseyi, mais la défense européenne tient bon.

Après la pause, le Canada a accentué la pression. Grâce à Oluwaseyi et Liam Millar, la menace s’est accrue, tandis que la Bosnie ne parvenait pratiquement plus à sortir de son camp. À la 53e minute, Ismaël Koné semblait marquer le but égalisateur, mais Sead Kolasinac a dégagé le ballon juste avant la ligne et a vu son sauvetage repoussé par la barre transversale.

Le Canada restait toutefois vulnérable en contre-attaque. Sur une rapide transition offensive, Lukic se présentait à nouveau face à Crépeau, sans succès.

Dans le temps additionnel, l’ancien joueur prêté par Feyenoord, Larin, est lancé dans la bataille. Son entrée s’avère décisive : il efface son vis-à-vis d’un crochet et loge une frappe puissante à 16 mètres : 1-1. Le score final est scellé.