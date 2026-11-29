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L’ancien attaquant de Newcastle United Nile Ranger a signé à Potters Bar Town, club de huitième division. Il s’agit de son troisième transfert en 2026. Le joueur de 35 ans, qui n’a marqué aucun but en Premier League lors de son passage à Newcastle, a été présenté samedi avant de faire ses débuts dans la foulée.

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Potters Bar Town présente Ranger avant ses débuts

Potters Bar Town a annoncé l’arrivée de Ranger samedi. C’est son cinquième transfert en seulement deux ans. Quelques heures après sa présentation, l’attaquant au parcours itinérant est entré en jeu à la 66e minute et a aidé sa nouvelle équipe à s’imposer 2-0 face à Royston Town. Cette victoire laisse Potters Bar Town à la quatrième place de la division Central de la Southern League, à cinq points du leader, Didcot Town.

Le club se réjouit de l’arrivée de l’attaquant

Dans un communiqué, Potters Bar Town s’est félicité de la signature de l’attaquant expérimenté : « L’attaquant est un joueur de Potters Bar Town ! Un attaquant incroyablement talentueux rejoint notre club. Bienvenue à Nile Ranger ! »

Ce nouveau transfert prolonge son parcours itinérant dans les divisions non professionnelles. Après avoir rejoint Chatham Town, club de Premier Division de l’Isthmian League, en janvier, puis l’avoir quitté à la fin de la saison 2025-2026, il a signé à l’AFC Whyteleafe pendant l’été, avant de repartir trois mois plus tard. Avant cette année, il avait également joué à Wellingborough Town, Kettering Town, Boreham Wood, Spalding United, Blackpool et Swindon Town, ainsi qu’à Southend United à deux reprises.

Une carrière mouvementée depuis Newcastle

Malgré ses nombreux passages dans les divisions non professionnelles, Ranger reste surtout connu pour son séjour à Newcastle, qu’il a rejoint adolescent après un passage dans un établissement pour jeunes délinquants en 2007. Il a fait ses débuts en Championship en 2009, en remplaçant Shola Ameobi dans le temps additionnel d’un match nul 1-1 contre West Bromwich Albion. Il a marqué deux buts en 28 matches lors de la saison 2009-2010, conclue par le titre de Newcastle.

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Entre 2009 et 2013, il a disputé 62 matches pour Newcastle et a été prêté à Barnsley et à Sheffield Wednesday. Son seul autre but pour le club est survenu lors d’une victoire 4-3 contre Chelsea en Coupe de la Ligue en 2010-2011. Il a définitivement quitté Newcastle à l’été 2013 sans avoir inscrit le moindre but en Premier League. Bien qu’ il ait affirmé par la suite qu’il aurait pu être aussi bon qu’Erling Haaland, l’attaquant de Manchester City , s’il avait mieux pris soin de lui, sa carrière a été entravée par une condamnation pour fraude en 2017, plusieurs arrestations et de graves « problèmes disciplinaires » dans différents clubs de l’EFL.

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Ranger vise la montée avec Potters Bar Town

En dehors du terrain, Ranger a lancé un podcast et une académie de football tout en poursuivant sa carrière de joueur. Sa priorité immédiate est désormais de retrouver le rythme des matches et de marquer pour Potters Bar Town dans les prochains mois. Alors que le club est bien placé dans la course à la montée, l’attaquant expérimenté espère l’aider à dépasser Didcot Town dans la lutte pour le titre.