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L’attaquant danois Rasmus Hojlund a rejeté l’idée que la large victoire 4-1 de samedi à Braga, en Ligue des nations, ne s’expliquait que par la méforme du Portugal. L’ancien attaquant de Manchester United a inscrit deux buts après la pause, gâchant la première sortie des Portugais depuis la retraite internationale de Cristiano Ronaldo.

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Un doublé en seconde période scelle une victoire éclatante

Hojlund a mené une démonstration de force à l’Estadio Municipal de Braga après que lui-même, Pierre-Emile Hojbjerg et Mohamed Daramy ont manqué leurs premières occasions. Les visiteurs ont fini par ouvrir le score deux minutes avant la pause lorsque Ruben Dias a touché de la main une tête de Hojlund, permettant à Hojbjerg de transformer le penalty à 11 mètres. Quatre minutes après la reprise, l’attaquant a repris de volée une passe piquée de Mikkel Damsgaard pour tromper Diogo Costa, avant d’effacer Renato Veiga et de marquer.

L’attaquant défend la prestation dominante de son équipe à l’extérieur

La situation s’est encore aggravée pour les locaux à la 75e minute, lorsque Joachim Andersen a repris d’une puissante tête dans la lucarne un centre de Mathias Jensen, entré en jeu. Puis, à la 93e minute, Bernardo Silva a marqué de près sur un ballon repoussé par Mads Hermansen après une première tentative de Joao Neves.

S’exprimant auprès de TV2 après le coup de sifflet final, Hojlund a insisté sur le fait que son équipe méritait tout le crédit pour avoir surclassé ses adversaires à l’extérieur : « Je ne pense pas qu’on puisse enlever quoi que ce soit à notre performance. »

« Je veux bien admettre que le Portugal ne joue pas comme s’il s’agissait d’une finale de Coupe du monde, mais tout de même. Nous jouons à l’extérieur contre une nation qui figure parmi les cinq meilleures d’Europe et, selon moi, c’est aussi la favorite du groupe. Nous nous sommes fait un beau cadeau. Je ne veux pas parler de savoir s’ils ont été bons ou mauvais, c’est un cadeau que nous nous sommes fait. »

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Les statistiques révèlent l’inefficacité des locaux

Outre son efficacité devant le but avant l’heure de jeu, l’attaquant a été le Scandinave qui a le plus tiré, avec cinq tentatives, représentant 0,64 des 2,33 buts attendus de son équipe. Il a également réussi ses sept passes et remporté trois de ses sept duels aériens, le meilleur total de son équipe. Damsgaard et Gustav Isaksen ont chacun créé trois occasions, tandis que Daramy a remporté 11 de ses 13 duels individuels.

À l’inverse, Jorge Jesus a vu ses pires craintes se confirmer : son attaque remaniée a peiné, ne générant que 1,26 but attendu en 15 tirs, dont 0,39 sur la dernière frappe de Silva dans cette rencontre. Titulaire, Goncalo Ramos n’a tenté aucun tir, tandis que Joao Felix, Pedro Neto et Bruno Fernandes n’en ont tenté qu’un chacun. Les remplaçants Joao Palhinha (deux) et Trincao (trois) ont été les seuls joueurs de l’équipe locale à tirer plusieurs fois.

Les Scandinaves aux portes des quarts de finale

La victoire de samedi rapproche le Danemark de la phase à élimination directe de la Ligue des nations avant la dernière journée. Après avoir fait un grand pas vers les quarts de finale à Braga, les Scandinaves n’ont besoin que d’un nul à domicile contre leurs voisins norvégiens mardi pour atteindre le dernier carré des huit équipes. De son côté, Jesus doit rapidement remédier au manque d’efficacité offensive de son équipe après des débuts difficiles dans l’ère post-Ronaldo.