L’ancien attaquant de l’Ajax fait le buzz après une soirée catastrophique pour l’Afrique du Sud face au Mexique

La défaite sans appel concédée lors du match d’ouverture de la Coupe du monde face au Mexique a choqué l’Afrique du Sud. L’équipe, jugée trop inoffensive par son entraîneur Hugo Broos, a rapidement été menée au score et a même terminé la rencontre, perdue 2-0, à neuf contre onze. Benni McCarthy, notamment, est resté littéralement sans voix après la rencontre.

En moins de dix minutes, Julián Quiñones avait déjà ouvert le score pour le Mexique, et la défense mexicaine n'a ensuite jamais été réellement mise sous pression.

Peu après la mi-temps, la situation s’est dégradée pour les Bafana Bafana : Yaya Sithole a écopé d’un carton rouge direct pour avoir fauché Brian Gutiérrez en position d’échappée.

Peu après, le Mexique a tiré profit de sa supériorité numérique : Raúl Jiménez a doublé la mise.

Le calvaire ne s’arrêta pas là : Themba Zwane, trop véhément, fut à son tour exclu, laissant les siens à neuf contre onze.

Un faux départ total pour les Bafana Bafana, immédiatement sous pression dans le groupe A.

L’analyste McCarthy, passé par l’Ajax durant deux saisons au siècle dernier et auteur de quatre-vingts sélections avec les Bafana Bafana, est resté sans voix devant la prestation de son ancien équipe.

Les deux autres légendes présentes en plateau, Aaron Mokoena et Quinton Fortune, sont également restés sans voix lorsque l’animateur leur a demandé leur avis.

Le présentateur a bien tenté une dernière fois de les faire réagir, en vain : les trois hommes sont restés muets. Ces images éloquentes sont immédiatement devenues virales sur les réseaux sociaux tôt ce matin.



