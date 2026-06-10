L’ancien attaquant de l’Ajax Conceição a été le grand héros de la rencontre de clôture du Portugal

Mercredi, en clôture de sa préparation à la Coupe du monde, le Portugal a battu le Nigeria 2-1. Cette rencontre amicale s’est tenue à Leiria. Sous la conduite de l’entraîneur Roberto Martínez, la sélection lusitanienne s’envolera bientôt pour les États-Unis afin d’aborder la phase de groupes de la compétition.

Les Portugais ont dominé la possession en début de rencontre, tandis que le Nigeria se montrait dangereux en contre-attaques rapides. Cristiano Ronaldo a failli ouvrir le score d’entrée, mais son tir est passé à côté. En face, Akor Adams a réalisé une belle action individuelle, concluant par une frappe qui a frôlé les montants portugais.

Juste avant la mi-temps, le Portugal a toutefois ouvert le score : Diogo Dalot a lancé Pedro Neto dans la surface, et l’attaquant a conclu d’un tir puissant à bout portant (1-0). Peu après, Bruno Fernandes a failli doubler la mise, mais le gardien Maduka Okoye a réalisé une parade remarquable. Sur le corner suivant, une tête de Ronaldo a frôlé la transversale.

N’empêche, le Nigeria est revenu dans la partie : à huit minutes de la mi-temps, Fisayo Dele-Bashiru a lancé Akor Adams face au but d’une passe astucieuse, et l’attaquant a gardé son sang-froid pour glisser le ballon entre les jambes de Diogo Costa (1-1).

Dès la reprise, João Félix expédie une frappe puissante sur la barre transversale. Le break portugais intervient toutefois à un quart d’heure du terme : Francisco Conceição déboule depuis la droite et enroule sa frappe dans le coin opposé.

Le Portugal conclut ainsi sa préparation avant d’entamer la Coupe du monde face au Congo, mercredi 17 juin. Il affrontera ensuite l’Ouzbékistan, qui a récemment cédé d’un cheveu face aux Pays-Bas, le 23 juin, puis clôturera la phase de groupes le 28 juin contre la Colombie.