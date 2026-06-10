L’ancien attaquant de l’Ajax Conceição a été le grand héros de la rencontre d’adieu de la sélection portugaise

Mercredi, en clôture de sa préparation à la Coupe du monde, le Portugal a battu le Nigeria 2-1. Cette rencontre amicale s’est tenue à Leiria, sur le sol portugais. Le groupe de Roberto Martínez s’envolera bientôt pour les États-Unis afin d’aborder la phase de groupes de la compétition.

Les Portugais ont dominé la possession en début de rencontre, tandis que le Nigeria se montrait dangereux en contres-attaques. Cristiano Ronaldo a failli ouvrir le score d’entrée, mais son tir est passé à côté. En face, Akor Adams a brillé sur une action individuelle, concluant par une frappe qui a frôlé le cadre.

Juste avant la mi-temps, Diogo Dalot a lancé Pedro Neto dans la surface, et l’attaquant a ouvert le score d’un tir placé à bout portant : 1-0. Peu après, Bruno Fernandes a failli doubler la mise, mais le gardien Maduka Okoye a réalisé une parade remarquable. Sur le corner suivant, la tête de Ronaldo a frôlé la transversale.

Les Super Eagles ont toutefois réagi : à la 37e minute, Fisayo Dele-Bashiru a lancé Akor Adams face au but, et l’attaquant a gardé son sang-froid pour glisser le ballon entre les jambes de Diogo Costa (1-1). Les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur ce score de parité.

Peu après la reprise, João Félix a frappé la barre transversale. Le score a finalement basculé à un quart d’heure de la fin : l’ancien Ajaccien Francisco Conceição a débordé sur la droite avant d’enrouler une frappe parfaite dans le coin opposé.

Cette victoire permet au Portugal de aborder avec confiance son premier match de Coupe du monde face au Congo, mercredi 17 juin. Il affrontera ensuite l’Ouzbékistan, qui a récemment cédé d’un cheveu devant les Oranje, le 23 juin, avant de clore la phase de groupes le 28 juin contre la Colombie.