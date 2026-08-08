L'ancien attaquant d'Al-Nassr répond : sera-t-il la dernière recrue estivale d'Al-Hilal ?

Un ancien attaquant du club d'Al-Nassr a réagi à l'éventualité de représenter le club d'Al-Hilal la saison prochaine, après avoir défendu par le passé les couleurs de son rival traditionnel, « le club international ».

Abdullah Al-Salem, attaquant d'Al-Qadisiyah, a été interrogé sur la possibilité de son transfert au club d'Al-Hilal durant l'actuelle période des transferts estivaux, alors que « le Zaïm » est à la recherche d'un nouvel attaquant saoudien.

Al-Salem a déclaré, dans des propos accordés au journal saoudien « Al-Yaum » : « Je porte le maillot d'Al-Qadisiyah, j'appartiens actuellement à ce club, je m'y sens très bien et j'aime le servir. »

Il a ajouté : « Je ne sais rien de cette affaire (le transfert à Al-Hilal), et mon ambition cette saison est de remporter un titre avec le club d'Al-Qadisiyah. »

Le joueur de 33 ans a rejoint les rangs d'Al-Qadisiyah lors de la dernière période des transferts estivaux, après un long parcours sur les pelouses saoudiennes, ponctué d'un prêt au club d'Al-Nassr durant la seconde moitié de la saison 2018-2019.

Al-Salem ne bénéficie pas d'une grande occasion de jouer avec Al-Qadisiyah, l'entraîneur irlandais Brendan Rodgers misant sur l'attaquant italien Mateo Retegui et son coéquipier mexicain Julián Quiñones.

Dans le même temps, Al-Hilal cherche à recruter un nouvel attaquant saoudien lors de l'actuel mercato estival, notamment après le départ d'Abdullah Al-Hamdan vers Al-Nassr lors du dernier mercato hivernal, et celui d'Abdullah Radif vers Al-Ahli lors des transferts en cours.

À noter qu'Al-Salem se prépare avec Al-Qadisiyah à disputer 4 compétitions durant la nouvelle saison, à savoir la Saudi Pro League, la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, la Supercoupe saoudienne et la Ligue des champions d'Asie Elite.