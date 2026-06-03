L’ancien Ajacide se montre franc et laisse la porte ouverte à un retour : « Il en a envie. »

Hakim Ziyech n’exclut pas un retour à l’Ajax, comme il l’a confié dans le podcast de Kale & Kokkie. Le meneur de jeu marocain, dont le contrat avec le Wydad FC expire en 2027, s’est dit disposé à revenir.

Lawrence de Munck et Maarten Vledder, mieux connus sous les pseudonymes de Kale et Kokkie, restent en contact régulier avec l’ancien Ajacide, qui a porté les couleurs du club amstellodamois de 2016 à 2020.

Dans l’émission, Vledder révèle que le public s’intéresse toujours à l’état de forme du joueur et qu’il a récemment échangé avec ce dernier. « Il évolue actuellement au Maroc. Il y vit une bonne année. On en voit parfois des images », explique-t-il.

« En principe, il lui reste encore un an de contrat, mais il a fait inclure une clause lui permettant de partir si un club intéressant se présente, par exemple l’Ajax », poursuit Vledder.

Interrogé sur la faisabilité d’un tel retour, Vledder confirme l’intérêt du joueur : « Il en a envie, mais je ne sais pas si l’Ajax le souhaite. » « Kokkie » ajoute un argument stratégique : « Si on recrute un joueur de son calibre, surtout au vu des talents marocains que l’on a, c’est un plus d’avoir un mentor dans le groupe. »

L’ailier ou milieu offensif de 33 ans commence à retrouver ses marques au Maroc : en treize matchs, il a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives.

Ces performances n’ont toutefois pas suffi pour convaincre le sélectionneur Mohamed Ouahbi de l’inclure dans la liste pour la Coupe du monde. Le joueur, qui compte 64 sélections, n’a pas été convoqué et manquera donc sa troisième phase finale.