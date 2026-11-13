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L’ancien ailier de Crystal Palace et d’Everton Yannick Bolasie a quitté Chapecoense avant le terme de son contrat, après la relégation du club brésilien en Série B. Le départ d’un commun accord de l’attaquant congolais, jeudi, laisse son avenir incertain, à quelques semaines seulement de l’expiration prévue de son contrat.

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Une rupture à l’amiable met fin au passage de Bolasie au Brésil

Bolasie et le club de Santa Catarina ont convenu de mettre fin avant son terme à un contrat qui devait initialement courir jusqu’en décembre, une fois leur relégation en deuxième division devenue mathématiquement certaine. Arrivé à Chapeco en janvier, l’attaquant a connu un passage discret en championnat du Brésil, en Copa do Brasil, en Copa Sul-Sudeste et en Campeonato Catarinense. Son départ anticipé soulève désormais de nouvelles interrogations sur la suite de sa carrière.

Un communiqué officiel confirme la séparation à l’amiable

Malgré les difficultés de son équipe sur le terrain cette saison, l’ailier est resté apprécié au sein du club, qu’il a traité avec affection et respect tout au long de ses dix mois de présence.

Confirmant son départ jeudi, un communiqué officiel du club indiquait : « L’Association de football Chapecoense annonce officiellement la fin de sa relation contractuelle avec l’attaquant Bolasie. »

« Le joueur est arrivé à Chapecoense au début de la saison 2026 et a disputé 34 matches officiels avec l’équipe, inscrivant trois buts et délivrant trois passes décisives. »

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« Nous tenons à remercier Yannick Bolasie pour son dévouement, son professionnalisme et sa contribution quotidienne tout au long de son passage au club. »

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« Il entame cette nouvelle étape de sa carrière avec notre gratitude et notre respect. Tout le club souhaite beaucoup de bonheur à Yannick et à sa famille. Le club remercie le professionnel et lui souhaite de réussir dans ses futurs projets. »

Une carrière dans plusieurs clubs et sur plusieurs continents

Avant de rejoindre l’Amérique du Sud, l’international de la RD Congo était surtout connu pour ses années dans l’élite anglaise avec Crystal Palace et Everton. Au cours de sa carrière en Premier League, ce joueur technique a disputé 119 matches, inscrit 10 buts et délivré 17 passes décisives avant de quitter le Merseyside en 2021.

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Après des passages en Turquie et au pays de Galles, il s’était bien adapté au football brésilien lors de précédentes expériences avec Criciuma et Cruzeiro. C’est à Criciuma, surnommé Tigre, qu’il a connu sa période la plus productive dans le pays, s’imposant comme un joueur clé pendant la campagne du club dans l’élite avant son départ pour Chapeco.

Relégué, Chapecoense attend Vasco

Tandis que Bolasie étudie ses options en tant que joueur libre, Chapecoense doit disputer le reste de ses matches dans l’élite sans lui. Le club reçoit Vasco da Gama samedi, avant de se rendre chez Remo le 18 novembre, puis d’accueillir Cruzeiro, ancien club de l’ailier, trois jours plus tard. À Santa Catarina, l’attention se portera ensuite sur la reconstruction de l’effectif en vue de la saison prochaine en deuxième division.