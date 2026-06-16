Le site espagnol « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, a tranché la polémique née d’un moment clé du match Égypte-Belgique lors de la Coupe du monde 2026, au cours duquel les Pharaons ont réclamé un penalty.

Hossam Hassan, le sélectionneur des Pharaons, avait exprimé sa colère après le match nul 1-1 face aux Diables Rouges, estimant que son équipe avait été lésée par l’arbitre brésilien Ramon Abate. Il soutenait qu’Ahmed Sayed « Zizo » avait été retenu dans la surface de réparation, justifiant un penalty évident.

« Nous avons été lésés, a-t-il clamé après la rencontre. C’était un penalty évident, et je m’étonne que l’arbitre n’y soit pas revenu à la vidéo. Si cela s’était produit pour la Belgique, il l’aurait sifflé sans hésiter.»

Toutefois, l’analyse vidéo du site espagnol conclut que le contact est survenu « juste à la limite de la surface de réparation », et ne constitue donc pas une faute passible de penalty.

Le site a attribué à l’arbitre brésilien Ramon Abate une note de 6,5/10, estimant qu’il avait globalement bien géré la rencontre.

Les analystes estiment qu’il a mené la rencontre avec un style classique, intervenant au bon moment et laissant le jeu se développer autant que possible, tout en gérant efficacement la plupart des situations disciplinaires.

Le site a toutefois relevé quelques erreurs d’appréciation mineures en première période, compensées par une gestion globale sereine de la rencontre.

Le rapport souligne toutefois qu’il a omis d’adresser un carton jaune évident à un joueur égyptien après une intervention sur Jérémy Doku, principale ombre au tableau de sa prestation.

En conclusion, « Archivo Far » estime que l’arbitre brésilien a globalement bien dirigé la rencontre et que la décision de ne pas accorder de penalty à l’Égypte, bien que contestée, était conforme aux règles, la faute ayant été commise hors de la surface de réparation.