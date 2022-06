L’Américain John Textor, nouvel actionnaire majoritaire de l’OL

A travers un communiqué, l’OL vient de faire savoir que l’Américain John Textor a été choisi pour acquérir la majorité des parts du club.

L’Olympique Lyonnais a présenté ce lundi à l’occasion du conseil d’administration du Groupe OL celui qui est censé devenir son nouvel actionnaire majoritaire. Il s’agit de John Textor. Il s’agit d’un richissime américaine et sa fortune personnelle est estimée à 3 milliards d’euros.

L’OL sera la propriété d'Eagle Football Holdings

Alors qu’on annonçait Foster Gillette, c’est donc Textor qui débarque dans le Rhône. Par l’intermédiaire de son groupe Eagle Football Holdings, il rachète les parts de Pathé et d'IDG, en plus d'une partie de celle de Jean-Michel Aulas. Ce dernier n’abandonnera cependant totalement « son bébé ». Il restera PDG du club durant une période qui reste encore méconnue.

Par le biais d’un communiqué, l’OL a confirmé la bonne nouvelle et confirmé l’objet des négociations qui se tiennent en ce moment en son sein : « OL Groupe a tenu aujourd'hui une réunion de son conseil d'administration, qui s'est félicité de ces développements et a autorisé la direction d'OL Groupe à participer à des négociations exclusives avec Eagle Football, Holnest, Pathé et IDG Capital. L'objectif de ces négociations sera de finaliser les termes détaillés de l'accord de principe conclu ».

Une augmentation de capital de 86M€ assurée

Un accord qui comprend notamment « le renforcement de la structure financière d'OL Groupe, qui bénéficierait d'une augmentation de capital réservée d’environ 86 millions d'euros (prime d'émission incluse) au prix de 3 euros par action (l’« Augmentation de Capital ») égal au prix par action OL Groupe payé dans le cadre de l’Acquisition des Blocs (l’Augmentation de Capital et l’Acquisition des Blocs constituant ensemble l’« Opération »). Eagle souscrirait à l’Augmentation de Capital réservée en totalité concomitamment à la l’Acquisition des Blocs. Le produit de l'augmentation de capital serait utilisé pour réaliser des investissements significatifs, notamment dans les équipes sportives, ainsi que dans les infrastructures. L'augmentation de capital serait soumise à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'OL Groupe qui serait convoquée à cet effet. Cette assemblée générale devrait se tenir en principe avant le 31 juillet 2022. Holnest, Pathé et IDG Capital se sont engagés à voter en faveur de cette opération ».

Aulas se félicite de ce changement

Même s’il manque encore la finalisation du deal, Textor n’a pas manqué de réagir et exprimer sa satisfaction : « Le projet que j’ai découvert à Lyon avec Jean-Michel Aulas et toutes ses équipes sera à l’épicentre de notre nouvelle organisation et de nos investissements au service du football mondial. L’Olympique Lyonnais sera la pierre angulaire de notre projet. J’ai l’intention, avec l’appui de Jean-Michel et de ses équipes, de faire émerger les valeurs de développement et de dépassement pour lesquels je me suis toujours engagé. Je souhaite donner à tous les fans de l’Olympique Lyonnais, les moyens complémentaires pour que l’institution retrouve le plus haut niveau, en France et en Europe, tout en respectant les valeurs de l’ADN OL comme la jeunesse, le travail, l’abnégation et cet esprit qui permet à tous les talents du monde entier d’avoir accès au haut niveau grâce à nos implications dans les académies. Vu des Etats-Unis, l’OL est la plateforme rêvée pour faire du football une histoire à succès ».

Même si la passation de pouvoir signifie qu’il se met en retrait, JMA s’est aussi réjoui de ce grand changement pour l’OL : « Avec ce projet, l’Olympique Lyonnais ouvre un nouveau chapitre de sa formidable histoire. Depuis 35 ans, ma volonté a toujours été de faire de l’Olympique Lyonnais un modèle unique dans le football, alliant réussite sportive et économique. Nos équipes professionnelles de football et de basket, OL Reign, notre Academy mixte, le Groupama Stadium, ainsi que la construction de la nouvelle salle LDLC Arena au sein d’OL Vallée sont déjà des marqueurs forts des ambitions d’OL Groupe. Le départ soudain de Pathé et d’IDG permet néanmoins l’arrivée de John Textor, capable d’accompagner et de soutenir ces mêmes ambitions. Ce nouvel actionnaire sera un accélérateur pour nos projets actuels et à venir. Je suis fier et heureux de continuer, avec l’appui de John Textor, à écrire le futur de l’Olympique Lyonnais. »