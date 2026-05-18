L'Almere City FC annonce le nom du successeur de l'entraîneur sortant Jeroen Rijsdijk

Anoush Dastgir, 36 ans, est nommé entraîneur d’Almere City FC. Le club de Flevoland l’a officialisé via ses canaux de communication. À Almere, Dastgir, qui a signé un contrat de deux ans, succède à Jeroen Rijsdijk.

Il avait déjà exercé au club en tant qu’entraîneur de Jong Almere City, puis comme adjoint de l’équipe première, assumant même par deux fois l’intérim sur le banc principal.

Il y a un an, il avait quitté la province pour prendre les rênes de la sélection néerlandaise U18, qu’il a menée lors de six rencontres internationales : quatre victoires, deux nuls et une défaite.

Il revient donc dans le club qui a terminé à la cinquième place de la dernière édition de la Keuken Kampioen Divisie. « Almere City FC est le club où j’ai fait mes premiers pas d’entraîneur dans le football professionnel. C’est ici que j’ai pu m’épanouir, tant sur le plan personnel que professionnel », explique Dastgir sur le site officiel du club.

« En trois saisons et demie, j’ai pratiquement tout vécu : un titre de champion, une promotion, le maintien et la relégation. Aujourd’hui, en tant que jeune entraîneur principal ambitieux, j’espère contribuer à ma manière à la poursuite du développement de ce beau club. »

Foeke Booy, responsable du recrutement et du staff, se réjouit également de l’arrivée de Dastgir. « Anoush connaît le club et notre manière de travailler sur le bout des doigts. Il a laissé une excellente impression et a prouvé la saison dernière qu’il possédait les qualités nécessaires pour faire progresser un groupe composé des meilleurs talents néerlandais tout en obtenant des résultats. Nous sommes donc ravis de l’accueillir à nouveau à Almere et convaincus qu’il fera évoluer notre jeune équipe. »

Fin mars, le club avait annoncé le départ de Rijsdijk après un an et demi à la tête de l’équipe. Cette saison, il a mené Almere jusqu’aux play-offs de la Keuken Kampioen Divisie, où Willem II s’est révélé trop fort en demi-finale la semaine dernière. Le club évoluera donc à nouveau en Keuken Kampioen Divisie la saison prochaine.