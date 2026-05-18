L'Almere City FC a officialisé le nom du successeur de l'entraîneur sortant Jeroen Rijsdijk

Anoush Dastgir, 36 ans, est nommé entraîneur d’Almere City FC. Le club de Flevoland l’a officialisé via ses canaux de communication. À Almere, Dastgir, qui a signé un contrat de deux ans, succède à Jeroen Rijsdijk.

Il avait déjà exercé au club en tant qu’entraîneur de Jong Almere City, puis comme adjoint de l’équipe première, assumant même par deux fois l’intérim du poste principal.

Il y a un an, il avait quitté la province pour prendre les rênes de la sélection néerlandaise U18, qu’il a menée lors de six rencontres internationales : trois victoires, deux nuls et une défaite.

Il revient donc dans le club qui a terminé cinquième de la dernière édition de la Keuken Kampioen Divisie. « L’Almere City FC est pour moi le club où j’ai fait mes premiers pas en tant qu’entraîneur dans le football professionnel. C’est ici que j’ai pu m’épanouir, tant sur le plan personnel que professionnel », explique Dastgir sur le site officiel du club.

« En trois saisons et demie, j’ai pratiquement tout vécu : un titre de champion, une promotion, le maintien et la relégation. Aujourd’hui, en tant que jeune entraîneur principal ambitieux, j’espère contribuer à ma manière à la poursuite du développement de ce beau club. »

Foeke Booy, responsable du recrutement et du staff, se réjouit également de l’arrivée de Dastgir. « Anoush connaît le club et notre manière de travailler sur le bout des doigts. Il a laissé une excellente impression et a prouvé la saison dernière, à la tête des Pays-Bas U18, qu’il savait développer un groupe de jeunes talents et obtenir des résultats. Nous sommes donc ravis de l’accueillir à nouveau à Almere et convaincus qu’il fera progresser notre effectif. »

Fin mars, Rijsdijk avait annoncé son départ à l’issue de la saison, après dix-huit mois en poste. Sous sa conduite, Almere a atteint les play-offs de la Keuken Kampioen Divisie, avant de s’incliner en demi-finale face à Willem II la semaine dernière. Le club restera donc en deuxième division néerlandaise la saison prochaine.