Partager Suivez GOAL sur Google

Le football allemand a retrouvé de son éclat et les supporters se remettent à rêver d'un retour de leur sélection au sommet de l'Europe, après une prestation exceptionnelle de la Mannschaft qui a rappelé ses plus belles années. La victoire écrasante face aux Pays-Bas n'a pas été qu'un score fleuve : elle a laissé entrevoir une véritable transformation dans la personnalité de l'équipe, grâce à la patte de Jürgen Klopp, qui a rapidement su enflammer le vestiaire et redonner confiance aux supporters.

Publicité

La sélection allemande a signé une victoire retentissante face aux Pays-Bas (5-0), lundi soir, lors d'une rencontre largement dominée par les locaux. La Mannschaft s'assure ainsi la première place de son groupe en Ligue des nations et décroche son billet pour les quarts de finale.

Devant 71 765 spectateurs réunis au stade olympique de Berlin, les hommes de Klopp ont pris le contrôle de la rencontre et livré l'un de leurs meilleurs matchs de ces dernières années, face à une sélection néerlandaise habituée à afficher une grande solidité défensive.

Florian Wirtz a été l'homme de la soirée, auteur d'un doublé lors d'un récital offensif, tandis que Brajan Gruda et Derry Scherhant ont attiré tous les regards par leurs prestations remarquables. Une nouvelle preuve de la capacité de Klopp à tirer le meilleur de ses joueurs, en particulier des jeunes talents.

La portée de ce succès ne se limite pas au résultat. Elle touche aussi l'atmosphère autour de la sélection, les supporters ayant retrouvé un sentiment de fierté et d'enthousiasme, comme si renaissait une relation qui avait perdu beaucoup de son éclat ces dernières années, rapporte le site français « Foot Mercato ».

Publicité Publicité

La presse allemande salue la patte de Klopp

Cette soirée historique n'est pas passée inaperçue auprès des médias allemands, qui l'ont saluée unanimement. Ils voient dans la victoire face aux Pays-Bas le début d'une nouvelle ère pour la Mannschaft et ont mis en avant le rôle joué par Klopp dans la refonte de la personnalité de l'équipe.

Related Topics

Le quotidien Bild a attribué au technicien allemand la note parfaite de cinq étoiles, en hommage à la grande prestation de la sélection, et a qualifié ce succès de « magnifique façon de terminer l'année », soulignant la capacité de l'ancien entraîneur de Liverpool à renouer le lien entre l'équipe nationale et ses supporters.

Henning Feindt, journaliste du même quotidien, estime que ce succès face aux Pays-Bas est le plus large de l'Allemagne depuis cinq ans, depuis sa victoire 4-2 contre le Portugal à l'Euro 2021.

Publicité

Bild considère également que cette dernière prestation valide les idées de Klopp, qui a réussi à libérer le potentiel d'un groupe de joueurs ayant besoin de confiance et de liberté pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

De son côté, Sky Deutschland partage cet optimisme, estimant que ce qui s'est passé dépasse le simple cadre d'une large victoire, la sélection ayant ramené fierté, joie et enthousiasme auprès du public sportif allemand.

Publicité

La chaîne a salué la capacité de Klopp à gérer les joueurs et à donner leur chance aux jeunes talents, ainsi que ses choix tactiques, qui ont permis à l'équipe de retrouver son identité offensive.

Wirtz figure parmi les principaux bénéficiaires des idées de l'entraîneur. Replacé au poste de meneur de jeu, il est apparu plus libre et plus influent, tandis que Gruda et Scherhant ont profité de la confiance accordée pour livrer des prestations remarquables, d'une ampleur inattendue.

Publicité

Klopp tombe amoureux de ses joueurs, mais reste prudent

Klopp n'a pas caché sa joie devant la prestation de ses joueurs. Au micro de la chaîne ARD après le coup de sifflet final, il a exprimé toute son admiration pour le match et l'ambiance qui l'a accompagné.

« C'était un match exceptionnel et très difficile. Nous avons marqué de superbes buts, c'était tout simplement fou. C'est un magnifique match de football et une expérience inoubliable. Je n'aurais pas osé rêver d'un tel spectacle », a déclaré l'entraîneur.

Publicité

Klopp a révélé à quel point il est attaché au groupe actuel, avouant être « tombé amoureux d'eux » depuis le début de l'automne. Une déclaration qui traduit l'harmonie croissante au sein du vestiaire et la passion retrouvée de l'entraîneur pour sa mission.

Malgré l'euphorie qui a suivi cette victoire historique, Klopp a refusé de céder à un optimisme excessif, assurant que ce succès ne signifie pas la disparition de tous les problèmes rencontrés par la sélection ces derniers temps.

Publicité

« Cette qualification ne règle pas tous les problèmes, ce serait évidemment absurde de le dire, mais nous avons montré notre potentiel. Nous avons placé la barre plus haut et nous devons continuer à la relever », a-t-il ajouté.

Klopp a ainsi redonné espoir à l'Allemagne en un temps record, mais le véritable test commencera dans les mois à venir, lorsque la Mannschaft disputera les quarts de finale. Les supporters, eux, espèrent que la soirée face aux Pays-Bas marquera le point de départ de la reconquête de sa place parmi les grands du continent européen.