L’Allemagne se livre à une critique virulente d’un seul homme après son élimination dramatique de la Coupe du monde

Après son élimination dramatique de la Coupe du monde, l'Allemagne en veut à un seul homme : l'arbitre de la rencontre, Jalal Jayed. À la 102e minute, celui-ci a refusé un but de Jonathan Tah.

Lundi soir, en huitièmes de finale, la Nationalmannschaft affrontait le Paraguay. Les Sud-Américains avaient ouvert le score dès la 1^(re) minute par Julio Enciso, de la tête.

En deuxième période, Kai Havertz a égalisé en transformant en but un centre de Florian Wirtz.

En prolongation, l’Allemagne pensait avoir fait le plus dur : Tah plaçait sa tête sur un corner au second poteau, mais l’arbitre refusait le but, estimant que Waldemar Anton gênait le gardien paraguayen. Au terme d’une séance de tirs au but haletante, c’est finalement le Paraguay qui passait au tour suivant.

Personne en Allemagne ne comprend cette décision. Thomas Müller l’a immédiatement analysée à l’antenne : « C’est un but parfaitement valable. Il n’aurait jamais dû être refusé. On nous a volés », a-t-il tempêté sur TALKSport.

L’ancien arbitre Patrick Ittrich abonde dans le même sens : « Je ne vois ni poussée ni coup de la part d’Anton ; le VAR n’aurait pas dû intervenir. »

Un autre arbitre allemand à la retraite, Thorsten Kinhöfer, abonde dans le même sens : « Le gardien se relève immédiatement. C’est un contact normal, en aucun cas une faute. Je suis sans voix », déclare-t-il au SauerlandKurier.

Les réseaux sociaux s’embrasent : les supporters allemands estiment cette décision arbitrale tout bonnement inacceptable.