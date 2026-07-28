L'Allemagne se dresse sur la route des États-Unis vers l'organisation du Mondial 2038

L'Allemagne a officiellement annoncé son ambition d'accueillir la Coupe du monde 2038, au moment où les rumeurs se multiplient ces derniers jours autour de la possibilité d'une candidature commune avec la France.

L'une des principales figures du football allemand a confirmé la volonté du pays d'organiser la Coupe du monde masculine en 2042, tout en laissant la porte ouverte à une candidature dès 2038 si la Fédération internationale de football (FIFA) accepte davantage de souplesse concernant le principe de la rotation continentale.

Axel Hellmann, membre du conseil d'administration de la Fédération allemande de football, a déclaré, selon le site « Foot Mercato » : « Nous le souhaitons vivement, et il existe une initiative de Bernd Neuendorf, le président de la Fédération, et de la Fédération allemande de football pour présenter une candidature à l'organisation de l'édition 2042, et peut-être même de 2038. Cela dépendra des règlements de la FIFA. »

Mais le principal obstacle demeure les règlements actuels de la FIFA. En effet, après les éditions de la Coupe du monde 2030, qui se dérouleront au Maroc, en Espagne et au Portugal, avec l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, et la Coupe du monde 2034, attribuée à l'Arabie saoudite, le principe de rotation laisse théoriquement penser que l'Amérique du Nord ou l'Océanie devrait remporter l'organisation de l'édition 2038.

Et comme l'Australie est membre de la Confédération asiatique de football, les États-Unis apparaissent actuellement comme le candidat le plus favori. L'Allemagne espère néanmoins que la FIFA modifiera cette règle, ce qui ouvrirait la voie à une candidature européenne, peut-être conjointement avec la France.