Large vainqueur de Curaçao (7-1) dimanche soir au stade NRG, l’Allemagne a immédiatement lancé sa Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ce succès retentissant, ponctué de chiffres et de statistiques historiques, lui octroie ses trois premiers points dans le groupe 5.

Les Allemands décrochent ainsi leurs trois premiers points, tandis que Curaçao, toujours à zéro, partage le groupe avec l’Équateur et la Côte d’Ivoire.

Selon les données d’Opta, la Mannschaft a porté son total à 239 buts en Coupe du monde, dépassant le Brésil (238) et prenant ainsi la tête du classement des meilleures attaques de l’histoire de la compétition.

Où l’on apprend aussi que Curaçao a concédé la plus lourde défaite pour un premier participant à la phase finale depuis la Corée du Sud battue 9-0 par la Hongrie en 1954.

Opta rappelle par ailleurs que seulement cinq rencontres du XXI^e siècle ont vu une sélection marquer sept buts ou plus, et que l’Allemagne en totalise désormais trois : après son 8-0 contre l’Arabie saoudite en 2002, avant de rééditer ce score face à Curaçao lors de l’édition 2026.

Sur le plan individuel, Joshua Kimmich domine le classement des passeurs avec cinq offrandes, soit le total le plus élevé de la compétition à ce stade.

De son côté, Deniz Undav a réalisé un exploit rare : il est seulement le deuxième joueur depuis 1966, année où ces données ont commencé à être enregistrées, à marquer un but et à offrir deux passes décisives dans un même match de Coupe du monde après être entré en jeu comme remplaçant.

Avant lui, seul le Colombien James Rodríguez avait réussi cette performance lors de la rencontre face au Japon en 2014, permettant ainsi à l’Allemand de rejoindre un club très exclusif dans l’histoire de la compétition.