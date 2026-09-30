L’Allemagne reçoit une très mauvaise nouvelle à l’approche du duel de Ligue des nations contre la Serbie

Nico Schlotterbeck s’est blessé mercredi après-midi à l’entraînement de l’Allemagne. Il souffre d’une blessure à la cheville et ne rejouera plus pendant cette trêve internationale.

À Herzogenaurach, où séjourne l’équipe nationale d’Allemagne, le dernier entraînement avant le duel de Ligue des nations face à la Serbie était programmé mercredi après-midi.

Dès le début de la séance, les choses ont mal tourné. Schlotterbeck s’est tordu la cheville lors d’un exercice de dribble et a dû quitter le terrain immédiatement. Une IRM doit encore être effectuée mercredi soir.

Schlotterbeck ne rejouera plus pendant cette trêve internationale, même si BILD affirme que la blessure n’est pas aussi grave que celle qu’il avait subie juste avant la Coupe du monde.

À cause de cette blessure, le défenseur de 26 ans avait finalement dû renoncer à la Coupe du monde. Là aussi, il s’agissait d’une blessure à la cheville.

Schlotterbeck évolue au Borussia Dortmund depuis 2022, qui l’avait alors recruté au SC Fribourg pour 20 millions d’euros. Il compte trente sélections avec l’Allemagne.