La sélection égyptienne est plus proche que jamais d’une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, objectif qui pourrait même être atteint avant son dernier match de groupe face à l’Iran.

Les Pharaons occupent actuellement la première place du groupe G avec 4 points, grâce à un précieux match nul 1-1 face à la Belgique lors de la première journée, puis à une première victoire historique contre la Nouvelle-Zélande (3-1).

Les Pharaons devancent l’Iran et la Belgique, crédités de deux points chacun, tandis que la Nouvelle-Zélande ferme la marche avec un seul point.

Un match nul, samedi matin face à l’Iran, lui suffirait pour valider son billet. En revanche, la première place exige une victoire.

Néanmoins, la qualification dépendra aussi des autres rencontres.

La clé est entre les mains de l’Allemagne

Même en cas de revers contre l’Iran et de victoire belge sur la Nouvelle-Zélande lors de la dernière journée, les Pharaons pourraient tout de même passer en tant que l’une des huit meilleurs troisièmes.

Outre les deux premiers de chaque poule, le nouveau format de la Coupe du monde offre une chance de qualification aux huit meilleures troisièmes.

Découvrez les critères de qualification pour les meilleures troisièmes des groupes.

Avec quatre points au compteur, les Pharaons devancent déjà la Corée du Sud (troisième du groupe A, 3 points) et l’Écosse (troisième du groupe C, 3 points), qui ont toutes deux achevé leurs matchs de groupe, ainsi que le troisième du groupe 9 (le Sénégal ou l’Irak), dont le total maximal de points est également de 3.

Pour valider son billet, la sélection égyptienne doit donc devancer au moins quatre autres troisièmes.

La troisième journée du groupe 5, dont les rencontres se jouent ce jeudi soir, pourrait d’ailleurs offrir une belle opportunité aux Pharaons.

Si l’Allemagne, déjà en tête avec 6 points, bat ou fait match nul contre l’Équateur (3^e avec 1 point), l’équipe latino-américaine restera sous la barre des quatre unités et l’Égypte conservera sa place pour le deuxième tour.