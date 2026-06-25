L’Allemagne pourrait lui offrir un précieux sésame. Comment l’Égypte peut-elle se qualifier avant d’affronter l’Iran ?

La sélection égyptienne est plus proche que jamais d’une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, et ce exploit pourrait même être validé avant même de jouer son dernier match de groupe contre l’Iran.

Les Pharaons occupent actuellement la première place du groupe 7 avec 4 points, récoltés grâce à un précieux match nul 1-1 face à la Belgique lors de la première journée, puis à une victoire historique contre la Nouvelle-Zélande (3-1).

Les Pharaons devancent l’Iran et la Belgique, crédités de deux unités chacun, tandis que la Nouvelle-Zélande ferme la marche avec un seul point.

Un simple match nul, samedi matin face à l’Iran, suffirait aux Pharaons pour valider leur billet pour les huitièmes de finale. Toutefois, ils devront l’emporter s’ils veulent rester en tête du groupe.

Néanmoins, la qualification pourrait aussi dépendre des autres rencontres.

La clé est entre les mains de l’Allemagne

Les Pharaons peuvent également valider leur billet pour le deuxième tour en terminant parmi les huit meilleurs troisièmes.

Outre les deux premiers de chaque poule, le nouveau format de la Coupe du monde offre une chance de qualification aux huit meilleures troisièmes.

Découvrez les critères de qualification pour les meilleures troisièmes des groupes.

Avec quatre points au compteur, les Pharaons prennent déjà l’avantage sur trois formations : la Corée du Sud, troisième du groupe A (3 points), et l’Écosse, troisième du groupe C (3 points), qui ont toutes deux achevé leurs matchs de groupe, ainsi que le troisième du groupe 9 (le Sénégal ou l’Irak), dont le total maximal de points est également de 3.

Pour se qualifier, les Pharaons doivent donc devancer au moins quatre autres troisièmes.

La troisième journée du groupe 5, qui se joue ce jeudi soir, pourrait d’ailleurs offrir une belle opportunité aux Pharaons.

Si l’Allemagne, déjà en tête avec 6 points, bat ou fait match nul contre l’Équateur (3^e avec 1 point), l’équipe sud-américaine restera sous la barre des quatre unités, offrant d’office au Pharaons leur billet pour le tour suivant.

Les Pharaons détiennent même une seconde option : si la Côte d’Ivoire (deuxième, 3 points) évite la défaite contre Curaçao (dernier, 1 point), elle restera sous la barre des quatre unités, offrant ainsi aux hommes de Hossam Hassan leur billet pour le tour suivant.