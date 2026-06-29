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WirtzGetty Images
Bart DHanis

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L'Allemagne n'a pas réussi à venir à bout du Paraguay en 90 minutes et doit disputer les prolongations

Allemagne vs Paraguay
Allemagne
Paraguay
Coupe du monde

L'Allemagne n'a pas réussi à venir à bout du Paraguay en temps réglementaire. Kai Havertz a égalisé d'une tête en seconde période, fixant le score à 1-1 et envoyant la rencontre en prolongation à Boston.

Dès la première minute, le Paraguay s’est créé une occasion en or : Junior Alonso a récupéré le ballon au second poteau sur un corner, mais a buté sur une parade décisive de Manuel Neuer.

Par la suite, l’Allemagne a dominé la possession mais a évolué à un rythme trop lent pour percer le bloc défensif paraguayen. Aucune occasion franche n’a été créée.

Juste avant la mi-temps, le Sud-Américain a surpris tout le monde en ouvrant le score : après un corner repoussé de la tête, le ballon a été renvoyé au premier poteau, où Julio Enciso a pu le dévier au fond des filets.

Dans le temps additionnel, Felix Nmecha a failli égaliser : sa frappe déviée a frôlé le poteau, côté extérieur.

Peu après la reprise, l’Allemagne a évité de justesse un deuxième but. Joshua Kimmich a mal dosé sa passe en retrait vers Manuel Neuer, contraint de sortir in extremis pour devancer Enciso.

Finalement, l’Allemagne a égalisé : Kai Havertz a prolongé un centre de Florian Wirtz pour son troisième but du tournoi (1-1).

Peu après, le même duo a failli récidiver : tête de Havertz sur un centre de Wirtz vers l’angle opposé, mais Orlando Gill a repoussé le danger.

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