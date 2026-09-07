Lors du dernier match de la phase de groupes, l’équipe du sélectionneur national Olaf Lange s’est imposée à Berlin après une solide prestation sur le score de 83-58 (49-32), ce qui lui a valu la deuxième place du groupe A derrière l’Espagne, favorite. Dès mardi, elle affrontera la Corée du Sud, troisième du groupe B, lors du tour de qualification pour les quarts de finale.

Avant ce dénouement du groupe, la situation était palpitante, puisque les quatre équipes comptaient toutes trois points après deux matches, avec une victoire et une défaite chacune. L’équipe d’Allemagne pouvait encore grimper à la première place, mais aussi rester quatrième. Comme l’Espagne a battu le Japon en soirée dans le match parallèle (79-59), il n’y avait certes plus aucune chance de finir en tête du groupe, mais, en contrepartie, une élimination à la quatrième place était également devenue impossible.

Après la lourde défaite inaugurale contre les Espagnoles (53-83) et le sursaut face au Japon (74-58), l’objectif était de terminer aussi haut que possible au classement, et pour cela, une deuxième victoire dans le tournoi était impérative. « Nous devons être les agresseuses, dès le début », a déclaré Frieda Bühner, meilleure marqueuse contre le Japon, à MagentaTV. La capitaine Marie Gülich partageait cet avis, car le Mali allait se présenter de manière « très physique, très athlétique ».

Sous les yeux du capitaine champion du monde Dennis Schröder, présent au bord du terrain en supporter de luxe, le début de match a été réussi. La défense a bien contenu le Mali de Sika Kone, de l’équipe WNBA de l’Atlanta Dream, Leonie Fiebich a rapidement inscrit le premier tir à trois points, et l’équipe d’Allemagne a pris le large à 15-7 (6e). Mais une période de faiblesse a suivi, avec trop d’erreurs. Alexis Peterson, de retour après avoir manqué la seconde période contre le Japon en raison d’une infection, a ainsi rapidement perdu deux ballons.

Luisa Geiselsöder, jusque-là pas encore entrée dans son tournoi, a livré sa meilleure prestation et s’est montrée parfaite en première période. Bühner a aussi brillé, donnant à son équipe son premier avantage à deux chiffres grâce à son deuxième tir à trois points consécutif (40-29/16e). Dès lors, presque tout a fonctionné ; Alexandra Wilke et Gülich ont aussi fait mouche de loin, puis à nouveau Bühner, meilleure marqueuse (21 points). À la pause, l’avance était nette. « On veut progresser à chaque match, et c’est ce qu’elles font », a déclaré Schröder à la pause, tout en saluant la « super ambiance » dans une salle à guichets fermés (12 550 spectateurs).

Pour ce deuxième duel contre le Mali après un match international disputé en 2007 à Saarlouis, l’équipe d’Allemagne n’a pas tremblé non plus après le retour des vestiaires. Les Africaines, qui avaient créé la sensation en battant l’Espagne lors de la deuxième journée (82-73), n’ont pas pu répondre à la grande énergie de l’équipe de Lange. Geiselsöder a rapidement signé le tournant décisif avec un nouveau tir à trois points (56-37/25e). Le Mali est éliminé, le Japon (tous deux à 4 points) s’étant imposé à la différence particulière.

Si l’équipe du DBB s’impose contre la Corée du Sud lors du tour de play-offs, elle affrontera la Belgique en quarts de finale. Le champion d’Europe 2023 et 2025 a remporté le groupe C sans la moindre défaite.