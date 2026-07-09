Ce jeudi soir, tous les regards seront tournés vers le Gillette Stadium de Boston, où la France et le Maroc s’affronteront en ouverture des quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Cette affiche rappelle la demi-finale du Mondial 2022 au Qatar, remportée 2-0 par les Bleus.

Bien que les Bleus abordent la rencontre avec l’étiquette de favoris, les Lions de l’Atlas arrivent avec une confiance solide, invaincus depuis 34 matchs, ce qui promet l’un des tests les plus exigeants pour la troupe de Didier Deschamps dans cette compétition.

Mbappé à la poursuite des records de Messi et Müller

Kylian Mbappé aborde la rencontre à deux doigts d’inscrire son nom encore un peu plus dans la légende du tournoi.

La star française doit marquer deux buts pour égaler les 21 réalisations de Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.

Il pointe à la deuxième place du classement du Soulier d’or avec 7 réalisations, juste derrière Messi (8), tandis qu’Erling Haaland (7) et Harry Kane (6) restent à l’affût.

Un seul but lui permettrait d’égaler son total de 2022, qui lui avait valu le titre de meilleur buteur.

Mais l’attaquant ne s’arrête pas là : un triplé face au Maroc lui permettrait d’égaler le record de 10 buts en une seule édition, détenu par l’Allemand Gerd Müller depuis 1970, d’après les données de « Squawka ».

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Les Bleus disputeront-ils une demi-finale pour la troisième fois consécutive ?

Les Bleus demeurent sur une dynamique solide, avec 16 victoires en 19 matchs dans l’épreuve, pour une seule défaite dans le temps réglementaire ou les prolongations.

Toutes compétitions confondues, les Bleus ont remporté 14 de leurs 16 dernières sorties et restent sur une série de 12 matchs officiels sans défaite, dont 11 victoires.

Face au Maroc, elle reste invaincue depuis quatre affrontements (trois victoires, un nul).

Les Bleus visent une qualification en demi-finale pour la troisième édition consécutive, après 2018 et 2022.

En cas de succès face au Maroc, les Bleus rejoindraient le cercle très fermé des sélections ayant atteint le dernier carré lors de trois éditions consécutives de la Coupe du monde, d’après les données de « Squawka ».

L’Allemagne a déjà réalisé cet exploit à deux reprises, entre 1982 et 1990 puis entre 2002 et 2014, tandis que le Brésil l’a accompli une seule fois, de 1994 à 2002.

Deschamps à deux doigts d’un exploit historique

De son côté, Didier Deschamps est à deux doigts d’une marque personnelle majeure.

Selon les données de « Squawka », il égalera contre le Maroc le record du plus grand nombre de matchs dirigés en Coupe du monde (25), actuellement détenu par l’Allemand Helmut Schön. Il est déjà l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la compétition, avec 19 succès.

En cas de qualification pour le dernier carré, il deviendrait l’unique détenteur de ce record (26 matchs).