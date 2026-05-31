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Jeroen van Poppel

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L'Allemagne envoie un signal clair en vue de la Coupe du monde

Allemagne vs Finlande
Allemagne
Finlande
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Dimanche soir, l'Allemagne a largement dominé la Finlande lors de la dernière phase de préparation à la Coupe du monde. L'équipe du sélectionneur Julian Nagelsmann s'est imposée 4-0 à Mayence grâce à des buts de Deniz Undav (doublé), Florian Wirtz et Jamal Musiala, réalisant ainsi une répétition générale sans encombre.

Le sélectionneur a aligné un onze proche de son équipe type, avec les stars Musiala et Wirtz, ainsi que le jeune talent Lennart Karl. Kai Havertz était encore absent en raison de sa participation à la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (1-1 après prolongation), match au cours duquel l’attaquant d’Arsenal a ouvert le score. Manuel Neuer, de retour en sélection, n’était pas non plus aligné.

Dès l’entame, les Allemands ont imposé leur rythme et multiplié les occasions par Undav, Musiala et Wirtz, mais se sont heurtés à un Lukas Hradecky inspiré.

Les Finlandais, presque exclusivement concentrés sur leur défense, ne franchissaient que rarement la ligne médiane, étouffés par le pressing allemand.

Après un peu plus d’une demi-heure de jeu, la domination allemande a enfin été concrétisée. Sur un corner joué court, Joshua Kimmich a centré au premier poteau, et Undav, complètement démarqué, a ouvert le score de la tête : 1-0.

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Les Allemands regagnèrent les vestiaires avec cette avance minimale, mais le score ne reflétait pas l’ampleur de leur supériorité. La Finlande, quasi inoffensive, pouvait s’estimer heureuse de ne concéder qu’un but à la mi-temps.

Dès la reprise, le dispositif finlandais a cédé de nouveau : une erreur de communication défensive a permis à Wirtz de servir le 2-0, puis Undav a doublé la mise d’une tête sur une passe en profondeur de Karl.

Les Allemands ont ensuite enchaîné les combinaisons, étouffant tout espoir de retour. À vingt minutes du terme, Musiala a conclu une action collective et placé le ballon dans la lucarne pour le 4-0.

Le rythme a légèrement baissé, mais la Mannschaft a continué à contrôler les débats et à peaufiner ses automatismes. Cette victoire convaincante, sans encaisser le moindre but, lui donne des garanties précieuses en vue de la Coupe du monde, où elle évoluera dans le groupe E face à Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur.

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