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Lors d'une journée qui semblait ordinaire dans les bureaux de la Fédération allemande, une décision a secoué les couloirs de la FIFA. Berlin a officiellement choisi son camp en apportant son soutien total au rival de Gianni Infantino, lançant ainsi une bataille électorale qui pourrait changer le visage du football mondial dans les années à venir.

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Le président de la Fédération allemande de football, Bernd Neuendorf, a annoncé ce mercredi le soutien total de sa fédération à la candidature du président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA).

Lundi dernier, Philippe Diallo, patron de la Fédération française de football, avait accepté le soutien de l'Union des associations européennes de football (UEFA) pour se présenter à l'élection face au président sortant Gianni Infantino en mars prochain, l'instance européenne aspirant à un véritable changement à la tête de la FIFA.

« Philippe Diallo incarne une approche responsable du football et il est déterminé à relever les défis auxquels le jeu sera confronté dans les années à venir », a déclaré Bernd Neuendorf dans un communiqué officiel relayé par Reuters, à l'issue d'une réunion avec Diallo plus tôt dans la journée de mercredi, date limite du dépôt des candidatures.

Le président de la Fédération allemande a ajouté que Diallo disposait d'une vaste expérience du football international et jouissait d'un grand respect dans les milieux du football européen, soulignant que sa manière d'exercer ses fonctions et les valeurs qu'il défend se distinguaient nettement de celles de l'actuel président de la FIFA.

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Gianni Infantino fait face à une vive opposition depuis sa tentative avortée, en juillet dernier, de faire entrer des investisseurs privés dans une nouvelle entité commerciale détenant des droits liés à plusieurs compétitions, dont la Coupe du monde. Un projet qui a suscité une vaste colère au sein des fédérations européennes.

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Malgré les appels répétés à sa démission, le dirigeant suisse assure bénéficier d'un soutien écrasant des fédérations membres à travers le monde et se dit confiant quant à sa capacité à décrocher un nouveau mandat lors de la prochaine élection.

La Fédération néerlandaise de football a elle aussi apporté son soutien à la candidature de Diallo, et plusieurs autres instances dirigeantes européennes devraient lui emboîter le pas dans les prochains jours, signe que le front d'opposition à Infantino s'élargit sur le Vieux Continent.

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« Nous voulons que le football change en mieux. Nous voulons une FIFA qui serve le jeu et qui œuvre dans l'intérêt de toutes ses fédérations membres », a insisté Bernd Neuendorf dans son communiqué.

Ces déclarations interviennent à un moment sensible : l'UEFA avait dans un premier temps menacé de boycotter les compétitions de la FIFA, avant de recevoir l'assurance que les projets de cession de parts de la Coupe du monde et d'autres grandes compétitions ne seraient pas relancés.

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Cette dernière crise semble avoir creusé le fossé entre l'UEFA et la FIFA, et poussé les grandes fédérations européennes à chercher une alternative capable de rétablir la confiance et l'équilibre dans la gouvernance du jeu. Une alternative qu'elles ont trouvée en la personne de Diallo.

Kozo Tashima, président d'honneur de la Fédération japonaise de football, et Ramon Vega, ancien défenseur de l'équipe nationale suisse, entendent également briguer la présidence de la FIFA, ce qui rend la course électorale encore plus disputée et plus ouverte.

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Mais tous les regards restent avant tout tournés vers le duel principal entre Infantino et Diallo : le premier incarne la continuité de la ligne actuelle, tandis que le second représente la volonté de l'Europe de changer de cap et de revenir aux principes de transparence et de bonne gouvernance.