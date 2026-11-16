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L’Allemagne de Jurgen Klopp écrase les Pays-Bas de Xavi 5-0. Cette victoire lui permet de terminer première du groupe et inflige aux Néerlandais leur pire défaite de l’histoire en match officiel.

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Nous l’avions dit : lors d’Allemagne-Pays-Bas, dernier match du groupe 2 de la Ligue A, tout pouvait arriver au classement, sous le regard intéressé de la Grèce. Mais personne n’aurait imaginé un résultat aussi net, écrasant et dévastateur. Le 5-0 signé par les Allemands de Jurgen Klopp à l’Olympiastadion de Berlin ne reflète même pas l’ampleur de leur domination sur le terrain : ils ont littéralement mis en pièces les Pays-Bas de Xavi.

Dès les premières minutes, les Allemands ont pris le contrôle du jeu et fait ce qu’ils voulaient de la défense néerlandaise. Sur les ailes, Gruda (meilleur joueur du match) et Scherhant ont affiché un niveau incroyablement supérieur à celui du reste de l’équipe. C’est ce dernier, l’ailier de Fribourg, qui a ouvert le score en fin de première période, après au moins quatre autres occasions allemandes non converties. Sa puissante frappe enroulée du droit depuis l’entrée de la surface n’a laissé aucune chance à Verbruggen.

En seconde période, les Pays-Bas, déjà auteurs de leur pire prestation dans cette Ligue des nations, ont rapidement subi leur pire défaite de l’histoire en match officiel. Un autre but splendide de Wirtz a lancé le festival offensif allemand. Schlotterbek (sur la première passe décisive de Gruda) d’une tête plongeante, Wirtz (sur la deuxième passe décisive d’un Gruda déchaîné sur son aile), puis Gruda lui-même (après le deuxième poteau de la soirée trouvé par Scherhant) ont scellé le 5-0.

Un résultat d’autant plus important que, grâce à cette large victoire, l’Allemagne rejoint non seulement les Pays-Bas, déjà qualifiés, parmi les deux équipes directement qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des nations, mais les dépasse aussi à la différence de buts. Elle prend ainsi la première place et se réserve, sur le papier, un tirage plus favorable.

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ALLEMAGNE-PAYS-BAS : LA FEUILLE DE MATCH



Allemagne-Pays-Bas 5-0



Buteurs : 41' Scherhant (Allemagne), 60' Wirtz (Allemagne), 65' Schlotterbeck (Allemagne), 71' Wirtz (Allemagne), 77' Gruda (Allemagne)



ALLEMAGNE (4-2-3-1) : Ter Stegen, Treu (75' Jeltsch), Schlotterbeck, Tah, Brown (65' Mittelstadt), Kimmich, Pavlović, Gruda, Wirtz (75' Bischof), Scherhant, Havertz (65' Ebnoutalib).



PAYS-BAS (4-2-3-1) : Verbruggen, J. Timber (71' Maatsen), Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber (63' Kluivert), Gakpo, Malen (71' Meerdink), Summerville



Arbitre : Nyberg (Suède)

Averti : Meerdink

Expulsés : aucun





BUTS ET TEMPS FORTS



77' POTEAU, PUIS BUT : Encore exceptionnel, Gruda atteint la ligne de fond et centre à ras de terre vers Scherhant, au second poteau. Celui-ci repique sur son pied droit et frappe fort au premier poteau. Verbruggen touche le ballon et s’en sort avec l’aide du montant. Mais le ballon revient au centre de la surface, où Gruda le récupère et marque le 5-0.



71' BUT : La soirée vire au cauchemar pour les Pays-Bas, tandis que Gruda fait ce qu’il veut sur la droite. L’ailier de Leipzig atteint la ligne de fond et remet en retrait pour Wirtz, qui marque en force depuis les six mètres.



65' BUT : L’Allemagne creuse l’écart. Sur un centre de Gruda, déchaîné, Schlotterbeck marque d’une tête plongeante.



60' BUT : Encore une superbe frappe de loin, encore un ballon qui se loge dans le petit filet opposé. Cette fois, c’est le pied gauche de Wirtz qui trompe Verbruggen.



47' OCCASION : Scherhant se montre encore dangereux. Cette fois, il récupère le ballon dans la surface après un rebond favorable et décoche une frappe sèche qui passe de peu au-dessus de la barre.



41' BUT : Gruda lance une nouvelle action allemande, sous les protestations néerlandaises. Le ballon arrive à Kimmich, qui décale Scherhant sur la gauche. L’ailier de Fribourg contrôle, défie son défenseur et enroule une frappe du droit vers le poteau opposé pour battre Verbruggen. Un but somptueux, le premier de sa carrière en sélection.



32' POTEAU : Nouvelle percée allemande sur la droite. Le centre de Gruda trouve Scherhant au second poteau. Contrôle du premier coup et frappe immédiate en diagonale : le ballon heurte la base du poteau, alors que Verbruggen était battu.



26' OCCASION : Les Pays-Bas parviennent pour la première fois à se projeter en contre. Gakpo perce sur la gauche et atteint la ligne de fond dans la surface. Son centre puissant et tendu file vers le second poteau, où Malen tente de reprendre le ballon avec le corps, sans parvenir à le diriger vers le but.



23' OCCASION Le coup franc de Kimmich depuis la droite surprend toute la défense néerlandaise. Kai Havertz prend le bon timing et place une tête qui oblige Verbruggen à intervenir.



1' Kimmich risque d’emblée un carton jaune. Malen s’échappe dans la profondeur et le capitaine allemand commet une faute pour stopper le contre. L’arbitre menace aussitôt de sortir le carton, mais ne le fait pas.





0' Coup d’envoi au Westfalenstadion de Berlin à 20 h 45



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