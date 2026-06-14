L'Allemagne dévoile son arsenal offensif face à la surprise de la Coupe du monde 2026

Julian Nagelsmann, le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, a dévoilé le onze de départ des Bleus pour la rencontre face à Curaçao, ce dimanche soir au stade NRG, dans le cadre du groupe 5 de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le groupe 5, qui compte aussi l’Équateur et la Côte d’Ivoire, offre un contraste marqué entre les nations en termes d’expérience et d’histoire, promettant une lutte acharnée pour les deux tickets qualificatifs pour le tour suivant.

Voici la composition allemande :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Braun.

Milieu de terrain : Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala.

Attaque : Leroy Sané, Kai Havertz, Florian Wirtz.

De son côté, le chevronné entraîneur néerlandais Dick Advocaat a dévoilé le onze de départ de Curaçao, composé comme suit :

Gardien : Eloy Room.

Défense : Sheryl Floranos, Armando Obispo, Richelly Bazouere, Deveron Vonvel.

Milieu de terrain : Tahit Chung, Levano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna.

Attaque : Jürgen Locadia, Sontje Hansen.

L’Allemagne aborde la Coupe du monde 2026 avec un palmarès impressionnant et une influence historique sur la compétition. Cette édition sera sa 21e participation, et sa 19e consécutive, confirmant sa régularité au plus haut niveau depuis des décennies.

La sélection allemande possède un palmarès impressionnant dans cette compétition, puisqu’elle a remporté le titre à quatre reprises (1954, 1974, 1990, 2014) et atteint les quarts de finale à huit occasions.

Au total, la Mannschaft a disputé 112 matchs en Coupe du monde, pour 68 victoires, 21 nuls et 23 défaites, 232 buts marqués et 130 encaissés, des statistiques qui illustrent son statut de poids lourd historique.

De son côté, Curaçao effectue ses débuts en phase finale, une première historique pour le football local. Surnommée « la vague bleue », la sélection est devenue le plus petit pays en population et en superficie à se qualifier pour la Coupe du monde.

Sa qualification historique pour l’édition 2026, obtenue après un parcours remarquable dans les éliminatoires de la zone CONCACAF sous la houlette de Dick Advocaat, fait de Curaçao la première entité non souveraine des Amériques à atteindre la phase finale de la Coupe du monde, un exploit qui enrichit déjà son palmarès sportif.