L'équipe d'Allemagne a connu sa première défaite de l'histoire en Coupe du monde aux tirs au but, éliminée par le Paraguay, qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Mondial 2026.

Le Paraguay a créé la surprise en éliminant l'Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après l'avoir battue aux tirs au but (4-3), suite à un match nul (1-1) à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, lors d'une rencontre disputée mardi à l'aube au stade de Boston, aux États-Unis.

Selon le site de statistiques Opta, il s’agit de la première élimination de l’Allemagne en Coupe du monde aux tirs au but, après quatre succès précédents dans cet exercice.

Il s’agit seulement de la deuxième défaite de la Mannschaft aux tirs au but dans un grand tournoi, après la finale de l’Euro 1976 contre la Tchécoslovaquie (3-5).

Les Allemands avaient pourtant terminé en tête du groupe E avec 6 points, grâce à deux succès contre Curaçao (7-1) et la Côte d’Ivoire (2-1), ainsi qu’une défaite face à l’Équateur (2-1).

En huitièmes de finale, le Paraguay défiera le vainqueur du match France-Suède, programmé mercredi matin.







