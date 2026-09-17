L’Allemagne convoque 44 noms, mais la star de l’Ajax Julian Brandt reste à Amsterdam

Marc-André ter Stegen fait son retour dans la sélection de l’Allemagne, comme l’a annoncé le sélectionneur Jürgen Klopp jeudi. Le technicien a constitué deux sélections différentes pour les prochains matches de Ligue des nations. Julian Brandt, qui brille avec l’Ajax, n’a pas été retenu par Klopp. Le milieu de terrain a disputé sa dernière sélection en novembre 2024.

Klopp fera ses débuts comme sélectionneur le 24 septembre, lorsque l’Allemagne affrontera l’équipe des Pays-Bas. Le futur adversaire des Oranje jouera ensuite aussi contre la Grèce et la Serbie en Ligue des nations.

Ter Stegen a de nouveau sa chance avec l’Allemagne, maintenant que Manuel Neuer a pris sa retraite internationale après une Coupe du monde ratée. Selon plusieurs médias allemands, Ter Stegen est également le premier choix de Klopp, tant qu’il continue à bien performer à l’Ajax.

Klopp a sélectionné Ter Stegen pour les matches contre les Pays-Bas et la Grèce (27 septembre). Ensuite, le gardien retournera à l’Ajax et d’autres gardiens auront l’occasion de faire leurs preuves auprès du sélectionneur.

Florian Wirtz, Karim Adeyemi et Aleksandar Pavlovic manqueront notamment le rendez-vous contre les Pays-Bas la semaine prochaine. En revanche, des joueurs comme Kai Havertz et Jamal Musiala seront bien présents à la Johan Cruijff ArenA. Au total, 44 joueurs ont été convoqués pour les quatre matches de Ligue des nations.

La sélection complète de l’Allemagne pour le match contre les Pays-Bas

Gardiens : Marc ter Stegen (Ajax), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Finn Dahmen (FC Augsburg), Noah Atubolu (SC Freiburg), Jonas Urbig (Bayern Munich)

Défense : Yann Bisseck (Internazionale), Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, Jonathan Tah (Bayern Munich), Hennes Behrens (FC Augsburg), Max Rosenfelder, Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United)

Milieu : Serge Gnabry, Jamal Musiala, Lennart Karl (Bayern Munich), Nadiem Amiri (Mayence), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Anton Stach (Leeds United), Karim Adeyemi (FC Barcelone), Mika Baur (Celtic), Tom Bischof (Bayern Munich), Said El Mala (1. FC Cologne), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (SV Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Derry Scherhant (SC Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool)

Attaque : Kai Havertz (Arsenal), Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt (Eintracht Francfort), Nck Woltemade (Juventus).