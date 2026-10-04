L’Allemagne n’est une nouvelle fois pas parvenue à venir à bout de la Grèce. Après sa victoire 2-1 à Augsbourg plus tôt durant cette période internationale, elle a dû se contenter d’un 0-0 dimanche à Thessalonique. Les Pays-Bas et la Grèce prennent donc la tête de leur groupe de Ligue des nations avec huit points en quatre matches. L’Allemagne suit à la troisième place avec cinq points, tandis que la Serbie ferme la marche sans le moindre point.

La Grèce a démarré fort et aurait pu ouvrir le score après moins de deux minutes grâce à son capitaine Giorgos Masouras, qui a pu placer une tête en étant seul sur un centre de l’ancien joueur de Willem II Kostas Tsimikas. Le gardien Jonas Urbig a sauvé l’Allemagne.

L’Allemagne est un peu mieux entrée dans son match, sans pour autant dominer dans un stade Toumba comble, où les Pays-Bas avaient quitté les lieux plus tôt dans la semaine sur un match nul 2-2. David Raum a semblé pouvoir marquer, mais le gardien Konstantinos Tzolakis a apporté une excellente réponse.

Peu après, l’Allemagne a cru trouver l’ouverture, lorsque Jonathan Burkardt a joliment conclu et célébré un instant son premier but avec Die Mannschaft . La fête a finalement été de courte durée : l’arbitre Clément Turpin a été appelé devant l’écran et a constaté une main de Tom Bischof.

Comme en première période, les Grecs ont bien démarré après la pause, ce qui a débouché sur une tête dangereuse de Konstantinos Mavropanos puis une nouvelle excellente intervention d’Urbig, préféré par le sélectionneur Jürgen Klopp à Noah Atubolu et Finn Damen.

L’Allemagne a eu la plus grande possession de balle. Mais elle n’a pas su se montrer très dangereuse avec cela. La Grèce a très bien défendu et est en plus restée menaçante en transition. Masouras a ainsi de nouveau gâché une occasion de la tête. Le milieu a mal ajusté son timing et a placé sa tête au-dessus.

Des situations dangereuses ont suivi dans le temps additionnel des deux côtés, mais les spectateurs grecs n’ont finalement pas eu droit à des buts : 0-0.