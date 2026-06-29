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Bart DHanis

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L’Allemagne a été éliminée de la Coupe du monde après une séance de tirs au but irrégulière face au Paraguay

Allemagne vs Paraguay
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Le Paraguay a créé la surprise en éliminant l'Allemagne lors d'une séance de tirs au but haletante en Coupe du monde. Les Sud-Américains ont survécu à un but allemand refusé de Jonathan Tah en prolongation et ont tenu bon jusqu'au score de 1-1 après 120 minutes, avant de s'imposer lors de la séance de tirs au but. Les tentatives manquées de Havertz, Nick Woltemade et Jonathan Tah ont finalement coûté cher à l’Allemagne : 4-3 aux tirs au but. En huitièmes de finale, le Paraguay affrontera le vainqueur de France-Suède.

Dès la première minute, le Paraguay s’est créé une occasion en or : Junior Alonso a récupéré le ballon au second poteau sur un corner, mais a buté sur une parade décisive de Manuel Neuer.

Par la suite, l’Allemagne a dominé la possession mais a évolué à un rythme trop lent face au bloc défensif paraguayen. Aucune occasion franche n’a été créée.

Juste avant la mi-temps, le Sud-Américain a surpris tout le monde en ouvrant le score. Après un corner repoussé de la tête, le ballon a été remis devant le but, où Julio Enciso a pu le dévier au fond des filets.

Dans le temps additionnel, Felix Nmecha a failli égaliser, mais sa frappe déviée a frôlé le poteau.

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Peu après la reprise, l’Allemagne a frôlé la catastrophe : Joshua Kimmich a raté sa passe en retrait vers Manuel Neuer, contraint de sortir in extremis pour devancer Enciso.

Finalement, l’Allemagne a égalisé : Kai Havertz a prolongé un centre de Florian Wirtz pour son troisième but du tournoi (1-1).

Peu après, le même duo a failli récidiver : tête de Havertz sur un centre de Wirtz vers l’angle opposé, mais Orlando Gill a repoussé le danger.

Même en fin de match, l’Allemagne a continué de dominer, mais les occasions franches se sont d’abord fait attendre. Les Allemands pensaient enfin souffler quand Jonathan Tah a expédié de la tête un corner au fond des filets (2-1), mais le VAR a renvoyé l’arbitre consulter l’écran pour une très légère faute de Waldemar Anton sur le gardien Gill. Après visionnage, le but a été refusé, maintenant le score à 1-1.

Lors de la séance de tirs au but, Gill s’est imposé comme le héros du Paraguay en repoussant les tentatives de Kai Havertz et Nick Woltemade. L’Allemagne a encore espéré après le tir non cadré d’Antonio Sanabria et l’arrêt de Manuel Neuer face à Fabián Balbuena, mais Jonathan Tah a ensuite tiré bien au-dessus.

Juan Canale a alors profité de cette erreur pour qualifier le Paraguay pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Après une soirée frustrante marquée par l’annulation d’un but suite à l’intervention du VAR, l’Allemagne quitte le tournoi dès le premier tour à élimination directe.

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