L’Algérie pourrait être sa prochaine destination. Un nouvel entraîneur annonce son départ après des adieux humiliants

L’entraîneur français Hervé Renard a officiellement annoncé ce samedi la fin de son mandat à la tête de la sélection tunisienne, une semaine après l’élimination des « Aigles de Carthage » de la Coupe du monde 2026, mettant ainsi un terme à une expérience courte mais riche en rebondissements.

Selon le journal français « L'Équipe », l'entraîneur a publié un message d'adieu émouvant sur son compte officiel Instagram, dans lequel il a exprimé sa profonde gratitude envers la Fédération tunisienne de football pour lui avoir donné l'opportunité de diriger la sélection nationale lors de la Coupe du monde, déclarant : « C’est un immense honneur de porter les couleurs de la Tunisie et de vivre cette expérience inoubliable. »

Avant de partir, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à la Fédération tunisienne de football de m’avoir donné l’occasion de participer à la Coupe du monde 2026 », avant d’adresser ses meilleurs vœux à son ancienne équipe en déclarant : « Je souhaite à cette équipe tunisienne tout le succès possible pour l’avenir. Je suis convaincu qu’elle continuera à progresser, qu’elle fera le bonheur de toute une nation et qu’elle écrira de brillants chapitres de son histoire. »

Renard, qui a déjà dirigé le Maroc et l’Arabie saoudite, a également exprimé sa gratitude à tous ceux qui l’ont soutenu durant son mandat, déclarant : « Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de ce parcours », avant de conclure par une phrase empreinte d’émotion : « Mon parcours touche à sa fin ».

Son départ coïncide avec des informations, relayées par la presse, évoquant un retour possible en Algérie. Selon certaines sources, des discussions préliminaires auraient été engagées avec la Fédération algérienne de football, alors que les « Verts » cherchent un sélectionneur expérimenté pour la prochaine phase de leur parcours.