Après un dénouement haletant lors du match Algérie - Autriche, les deux équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. L’Algérie et l’Autriche n’avaient besoin que d’un point, mais après que Riyad Mahrez a inscrit le 3-2 dans le temps additionnel, l’Autriche ne disposait soudain plus que de quelques minutes pour éviter l’élimination. À la 96^e minute, Sasa Kalajdzic, entré en jeu une minute plus tôt, a inscrit ce qui est sans doute le but le plus important de sa carrière : 3-3. Ce nul élimine l’Iran. L’Autriche affrontera désormais l’Espagne, tandis que l’Algérie se mesurera à la Suisse.

Avant le coup d’envoi, toutes les issues étaient ouvertes : un nul sans enjeu aurait qualifié les deux équipes, une défaite aurait éliminé l’une ou l’autre, tandis qu’un partage aurait favorisé l’Iran.

En début de match, aucune des deux équipes ne s’est montrée particulièrement encline à se projeter vers l’avant. Une superbe passe en profondeur de David Alaba a complètement bouleversé le cours du match. Sa passe a atterri parfaitement derrière la défense algérienne. Marko Arnautovic a récupéré le ballon et l’a glissé avec maîtrise derrière Oussama Benbot : 0-1.

Ce but a immédiatement mis l’Algérie sous pression, contraignant les Fennecs à se porter davantage vers l’avant. Ils se sont créés plusieurs occasions dangereuses, mais ont manqué de justesse dans le dernier geste.

Juste avant la mi-temps, les Fennecs ont finalement égalisé. À la surprise générale, un long ballon est revenu dans la surface via le drapeau de corner. Mahrez a récupéré le cuir et l’a transmis à Rafik Belghali, qui, après quelques jolies feintes, a ouvert l’espace nécessaire pour loger le ballon dans le petit filet : 1-1.

Dix minutes après la reprise, l’Autriche a repris l’avantage grâce à un superbe but de Marcel Sabitzer. Le milieu de terrain a reçu un excellent centre de Konrad Laimer et, sans contrôler le ballon, a décoché un tir puissant depuis l’angle de la surface de réparation : 2-1.

Cinq minutes plus tard, alors que l’Algérie était au plus mal, Mahrez a répondu présent. Houssem Aouar a éliminé son vis-à-vis d’un geste technique et a adressé un centre parfait à Mahrez, qui a conclu d’une frappe puissante du gauche, son pied fort : 2-2.

La fin de match semblait se diriger vers un nul sans éclat, les Algériens faisant circuler le ballon tandis que les Autrichiens s’en satisfaisaient. Mais alors que plus rien ne semblait pouvoir arriver, Mahrez a été lancé en profondeur. L’ailier a conclu l’action, plongeant l’Autriche dans la consternation : 3-2.

À la 96^e, un nouveau rebondissement : dos au mur, l’Autriche égalise par Kalajdzic, déclenchant une explosion de joie : 3-3. L’Iran, lui, est éliminé.